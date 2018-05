SV Westerheim bleibt hartnäckig

Beim TSV Berghülen zieht sich in der Fußball-Kreisliga A Alb die Wolkendecke immer weiter zusammen: Schmerzvoll war nicht nur das 1:2 gegen den TSV Bernstadt, sondern auch die Punktgewinne der weiteren Abstiegskandidaten. Im Kampf um Rang zwei kam der SV Westerheim bei der SGMMM I zu einem wichtigen 3:1, der TSV Blaubeuren bezwang gleichzeitig den SV Hörvelsingen mit 3:1.

SGM Machtolsheim/Merklingen I - SV Westerheim 1:3 (0:0). Ein Westerheimer Pfostenschuss war der einzige Höhepunkt in einer umkämpften ersten Hälfte. Nach dem Wechsel brachte ein Eckball Schwung in die Partie. Tobias Bohnacker köpfte nach diesem zum 1:0 für Westerheim ein (48.). Westerheim zog sich nun zurück und ließ die SGM in Spiellaune kommen. Dennoch brauchte es einen direkten Freistoß, den Hakan Babaoglu zum 1:1 versenkte (82.). Nun machte die SGM den Fehler, etwas zu hoch zu stehen, was der Gast mit einem schnellen Spielzug, abgeschlossen durch Andreas Jotz, zum 1:2 bestrafte (85.). In der Schlussminute mache Jotz mit dem 1:3 alles klar.

TSV Blaubeuren - SV Hörvelsingen 3:0 (1:0). Blaubeuren bestimmte das Spiel und stand in der Hintermannschaft bombensicher. Nach dem 1:0 durch Roman Lehle (18.) mussten die Hausherren einige Anläufe nehmen, um die Vorentscheidung zu markieren. Diese gelang Giovanni Baumann 2:0 (59.). Simon Schuon erhöhte in der 78. Minute auf 3:0.

TSV Berghülen - TSV Bernstadt 1:2 (0:0). In einer verschlafenen ersten Halbzeit traute sich keines der beiden Teams, wirklich offensiv ans Werk zu gehen. Das 1:0 durch Ben Kücherer (22.) fiel aus heiterem Himmel. In der 72. Minute dann die nächste Großchance für die Hausherren, die der Bernstadter Schlussmann in einer eins gegen eins-Situation entschärfte. Bernstadt bekam dadurch den entscheidenden Weckruf zugesandt. Dürr (77./FE) und Strobel (84.) sorgten mit ihren Toren für einen sehr glücklichen Auswärtssieg. Reserven: 2:2.

TSV Bermaringen - SC Heroldstatt 4:1 (1:0). Bereits am Samstag musste sich der SC Heroldstatt der geballten Offensivkraft der Kicker aus Bermaringen geschlagen geben. In einer noch ausgeglichenen ersten Hälfte traf Rieck zum 1:0 (24.). Nach dem Wechsel verlor Heroldstatt Konzentration und folgerichtig auch das Spiel. Klassen (57.), Alexander Peter (57.) und Christian Peter (78.) netzten für Bermaringen ein. Julian Schieles Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 (78.) war nur Ergebniskosmetik. Reserven: 3:1.

TSV Westerstetten - TSV Altheim/Alb 0:1 (0:0). 0:1 Preißing (58./FE). Reserven: 2:3.

TSV Seißen - FV Asch/Sonderbuch 0:0. Reserven: 2:0.

SF Dornstadt - TSV Albeck 3:0 (1:0). 1:0, 2:0, 3:0 T. Celik (22./51./90.). Reserven: 1:0.