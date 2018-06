SV Suppingen fordert die SGMMM II heraus

War es in der vergangenen Saison noch der Kampf um Rang zwei, so haben sich in dieser Saison die Weichen geändert: Am Sonntag trifft der bisher unglückliche SV Suppingen im Derby auf die SGM Machtolsheim/Merklingen II. Die Gäste wollen in Suppingen Rang zwei verteidigen will. Im Schongang will die SG Nellingen am Sonntag gegen den TSV Beimerstetten zum nächsten Dreier. Der SV Feldstetten trifft bereits am Samstag auswärts auf Altheim.

Nach dem lockeren Sieg gegen den SV Amstetten konnte sich die SG Nellingen in der vergangenen Woche in Pappelau durchsetzen und ist mit dem Ergebnis zufrieden. „Wir waren zwar dominant, sind aber nie richtig durchgekommen. Das es am Ende zum Sieg gereicht hat, war mehr als verdient“, sagt Nellingens Abteilungsleiter Armin Weidle. Am Sonntag soll nun gegen den TSV Beimerstetten der nächste Sieg her. „Es geht jetzt gegen Beimerstetten, dann nach Feldstetten. Das sind zwei Spiele, die wir gewinnen müssen, wollen wir oben dran bleiben. Über was anderes muss man nicht diskutieren“, sagt Weidle. Fehlen werden der SGN weiterhin Nico Böttinger und Christian Gackstatter. Andreas Ziegler ist dagegen wieder mit an Bord.

Die Euphorie nach dem Sieg gegen Scharenstetten war bis vergangenen Sonntag beim SV Feldstetten auf voller Höhe. Nach der Niederlage gegen Ballendorf wurde die Begeisterung aber wieder abrupt gebremst. „Wir haben wegen der zwei Sonntagsschüsse verloren. Aber insgesamt haben wir nach vorne zu wenig gemacht. Da hilft es auch nicht viel, wenn man hinten gut steht“, sagt SVF-Trainer Ralf Klebba. Zudem wird dem SVF in den nächsten Wochen auf seinen Torjäger Timo Mayer wegen einer Rotsperre fehlen, der in den vergangenen Wochen für die wichtige Tore beim SVF gesorgt hat. Am heutigen Samstag (15.30 Uhr) geht es nun zum Tabellendritten TSV Altheim/Alb. „Das Spiel fängt bei 0:0 an, deswegen brauchen wir keine Angst haben. Ich hoffe, dass wir lange die Null halten und Altheim nervös machen können.“

Im Derby trifft am Sonntag der SV Suppingen auf die SGM Machtolsheim/Merklingen II, in dem vor allem die Suppinger das Drama des vergangenen Spieltags erstmals aufarbeiten müssen. Beim Spitzenreiter aus Herrlingen gab es in der 94. Minute den Gegentreffer zum 0:1. „So eine Niederlage ist in unserer Situation sehr schmerzhaft. Wir waren mindestens gleichwertig und hatten auch unsere Chance. Dass ein direkter Freistoß dann rein geht ist sehr bitter“, sagt Suppingens Trainer Thomas Vetter. „Aber wir wollen vor allem das Positive aus dem Spiel mitnehmen, da wir jetzt auf jeden Fall wissen, dass wir mit jedem mithalten können“, sagt Vetter. „Das Derby gegen die SGM ist immer ein tolles Spiel. Die Chancen stehen 50:50, sodass die Tagesform entscheiden wird“, sagt Vetter.

Dass es eine schwere Partie werden wird wissen auch die Verantwortlichen bei der SGM Machtolsheim/Merklingen II. Derzeit läuft es nach vier Siegen in Serie wieder wie geschmiert bei der Truppe von Trainer Reiner Payer. Da die Konkurrenz am Wochenende aber ebenfalls allesamt lösbare Aufgaben auf dem Programm stehen hat, braucht die SGM am Sonntag wohl einen Dreier, um weiterhin auf Rang zwei zu bleiben.

Der achte Spieltag in der Kreisliga B Alb in der Übersicht: TSV Altheim/Alb – SV Feldstetten (Samstag 15.30 Uhr), FC Langenau – TSV Herrlingen (Samstag 16 Uhr), SV Hörvelsingen – SV Pappelau/Beiningen, SG Nellingen – TSV Beimerstetten, SV Ballendorf – SV Scharenstetten, SV Weidenstetten – FV Asch/Sonderbuch, SV Suppingen – SGM Machtolsheim/Merklingen II, SSC Stubersheim – SV Amstetten (alle Sonntag 15 Uhr).