SV Suppingen empfängt die SGMMM II

Von Schwäbische Zeitung

Dieses Jahr startet der Blutritt in Weingarten am 11. Mai. Tausende Reiter und zehntausende Pilger werden dabei sein. Bei der Versammlung der Gruppenführer am Ostermontag mahnte Dekan Ekkehard Schmid, der Blutritt müsse wieder mehr eine Prozession werden. Im Interview mit SZ-Redakteur Markus Reppner spricht der Dekan über seine Mahnung zur Stille während der Prozession, den „Volksfestcharakter des Blutritts“ und was es bedeutet, auf einem Pferd zu sitzen.