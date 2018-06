SV Scharenstetten feiert: Aufstieg in die A-Klasse perfekt

Großer Jubel in Scharenstetten: Der SV Scharenstetten hat sich durch einen 6:1-Heimsieg gegen den SV Suppingen wieder zurück in die Fußball-Kreisliga A Alb geschossen. Nach dem Abstieg in der Saison 2013/2014 hat der Tabellenführer die Meisterschaft am vorletzten Spieltag perfekt gemacht. Auch der Kampf um den zweiten Tabellenrang ist beendet: Mit einem 2:1 beim FC Langenau kann dem SV Ballendorf dieser Rang nicht mehr streitig gemacht werden. Nellingen und Feldstetten feierten am vorletzten Spieltag deutliche Kantersiege.

SV Scharenstetten - SV Suppingen 6:1 (2:1). Scharenstetten zeigte sich von Beginn an erfolgshungrig, stoß aber trotz des 1:0 durch Selami Zehiroglu (16.) auf hefige Gegenwehr. Markus Burkhardt traf dementsprechend zum 1:1 (37.). Doch spätestens mit dem 2:1 durch Mack (44.) nahm die Partie ihren Lauf. Zezai Zehiroglu (61.). Weber (67.), Mack (81.) und Riederich (61.) erhöhten auf 6:1. Reserven: 13:0.

SV Feldstetten - SV Pappelau/Beiningen 7:1 (1:1). Nach der bitteren Niederlage in Suppingen in der vergangenen Woche hatte Feldstetten vor der Pause noch seine Probleme. Pappelaus Holl (31.) konnte den Führungstreffer von Güray Bastug (8.) deshalb noch egalisieren. Nach der Pause zeigte der SVF dann eine Leistungsexplosion und überrollte den Gast förmlich. Hakan Güner (56.), Manuel Rösch (67.), Güray Bastug (82.) und Hikmet Akiol mit einem lupenreinen Hattrick (69./72./80.) sorgten mit ihren Treffern für einen Kantersieg.

TSV Beimerstetten - SG Nellingen 1:11 (0:7). Nach der bitteren Derbypleite gegen Scharenstetten schoss sich die SGN gegen Beimerstetten ihren Frust von der Seele. Beimerstetten präsentierte sich dabei nicht mehr als reine Hobbymannschaft, die mit den elf Gegentreffern noch gut bedient war. Nico Böttinger traf für die SGN gleich vierfach. Torfolge: 0:1 Christian Gackstatter (2.), 0:2, 0:7 Steffen Wörtz (14./45.), 0:3, 0:5, 1:9, 1:11 Nico Böttinger (29./39./74./83.), 0:4, 0:8 Abbas Hassani (36./56.), 0:6 Sven Borst (44.), 1:8 Gözüdok (66.), 1:10 Eigentor (77.).

SSC Stubersheim - SGM Machtolsheim/Merklingen II 4:1 (0:1). Die SGMMM II hatte vor der Halbzeitpause optische Vorteile und mit dem Treffer durch André Erz (35.) das Glück des Tüchtigen. Nach dem Wechsel wollte sich Stubersheim aber nicht mit einer Niederlage im letzten Heimspiel der Saison begnügen und wurde nun deutlich offensiver. Dies Umstellung hatte auch Erfolg, da die SGM nun ihre Ordnung völlig verlor. Hönig neutralisierte die Führung (62.), ehe Fellner nicht mehr zu halten war, der nun mit einem lupenreinen Hattrick (66./74./77.) die Partie vollends drehte.

SC Lehr - TSV Laichingen 0:2 (0:1). Nachdem der TSV Laichingen in der zweiten Minute nach der ersten Großchance für Lehr ohne Schaden davon gekommen war, bestimmte der Gast die Partie. Die letzten Minuten vor und die ersten Minuten nach der Pause waren am Ende ausschlaggebend: Petr Cherbakov (40./48.) konnte sich hier als Doppeltorschütze für den TSV eintragen lassen. Lehr erholte sich davon nicht mehr und konnte froh sein, dass Laichingen das Ergebnis nicht noch höher gestaltete. Reserven: 1:0.

SV Weidenstetten - SV Amstetten 4:0 (2:0). 1:0 Heinrich (6.), 2:0 Richter (19.), 3:0 Ridder (47.), 4:0 Heinrich (72.). Reserve: 4:2.

SV Göttingen - TSV Herrlingen 1:3 (1:2). 1:0 Maier (4.), 1:1 Alexeew (37.), 1:2 Krach (38.), 1:3 Schön (76.).

FC Langenau - SV Ballendorf 1:2 (0:0). 1:0 Kadriu (63.), 1:1, 1:2 Wachter (74./84.).