Der Sportverein Machtolsheim veranstaltet am Samstag, 28. Januar, seine traditionelle Jahresfeier in der Lindenhalle. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Saal öffnet bereits um 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Die einzelnen Abteilungen des Vereins zeigen am Abend verschiedene Aufführungen unter dem Motto „Best of über 100 Jahre SVM“. Am Abend werden zudem langjährige Vereinsmitglieder geehrt.