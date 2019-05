SV Feldstetten wohl vor aussichtsloser Aufgabe

Nachdem der SV Amstetten in der vergangenen Woche Federn gelassen hatte, hat sich der TSV Laichingen wieder auf zwei Zähler an Platz zwei der Kreisliga B Alb herangepirscht.

Ob die Amstetter im Heimspiel gegen Feldstetten etwas liegen lassen werden, ist eher unwahrscheinlich. Zu einem echten Spielverderber kann aber der TSV Berghülen noch werden, der beim Tabellenersten aus Herrlingen antritt. Die SGM Nellingen/Aufhausen trifft auf Ballendorf, der SV Suppingen ist spielfrei.

Gewinnen, warten und hoffen ist die einzige Devise, die es für den TSV Laichingen vor den letzten zwei Saisonspielen gibt. „Wir hoffen natürlich weiterhin, dass sich noch etwas bewegt. Es hat immer wieder Wechsel oben in der Tabelle gegeben, weil es keine Übermannschaft gibt. Und vielleicht strauchelt ja noch jemand“, sagt Laichingens Trainer Heiko Schäfer in Richtung der Konkurrenz aus Amstetten und Herrlingen. „Aber zuerst müssen wir unsere beiden letzten Spiele gewinnen, erst dann können wir nach den anderen schauen. Die Hoffnung ist bei den Spielern noch da, was man im Training sieht“, fügt Schäfer hinzu.

Drei Punkte Rückstand hat der TSV auf den Spitzenreiter aus Herrlingen, zwei auf den Tabellenzweiten aus Amstetten, der im Moment auf dem Relegationsplatz zur Fußball-Kreisliga A Alb steht. Für die Amstetter Kicker geht es am Sonntag zuhause gegen den SV Feldstetten. Eigentlich eine dankbare Aufgabe für den SVA, der am Wochenende aber auf fünf Stammspieler verzichten muss und sich den Feldstettern vielleicht so das Tor zu einer großen Überraschung öffnen kann.

Mit im Aufstiegsrennen ist auch der TSV Berghülen. Dieser muss am Sonntag beim TSV Herrlingen antreten und wird sich dort aber sicherlich nicht kampflos geschlagen geben. Nach zuletzt zwei Niederlagen zeigt die Formkurve des TSV jedoch leicht nach unten, sodass er sich am Sonntag gewaltig steigern muss, um aus Herrlingen vielleicht doch den ein oder anderen Punkt auf die Alb entführen zu können.

Ein kleines Schmankerl gibt es am vorletzten Spieltag der Saison auch nochmals für die SGM Nellingen/Aufhausen. Nach drei Siegen in Folge hat sich die SGM bis auf einen Punkt an den SV Ballendorf herangearbeitet, der derzeit auf dem vierten Tabellenrang steht. Und niemand anders als die Ballendorfer selbst ist der nächste Gegner am Sonntag. Gerade deshalb will die SGM ihr letztes Heimspiel der Saison auf jeden Fall gewinnen, um am Ende der Saison vielleicht auf einem hervorragenden vierten Rang zu stehen. Das ist zumindest der große Wunsch.