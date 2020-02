SV Feldstetten will noch drei Teams abfangen

Auf dem vorletzten Rang in der Fußball-Kreisliga hin- und her treibend geht der SV Feldstetten in die letzte Rückrunde mit Trainer Ufuk Güner. Dennoch will Güner in seiner letzten Saison das maximale aus dem Team herausholen, um einen versöhnlichen Abschluss zu finden.

Viereinhalb Jahre hielt er das Trainerzepter beim SV Feldstetten, dies mit vielen Höhen und Tiefen. Dennoch hofft Güner, dass die Jungs nach der Wintervorbereitung für die Rückrunde hochmotiviert in die ersten Spiele gehen werden. „Wir wollen zum Schluss natürlich nochmals das bestmögliche Abschneiden“, versichert Güner. „Mit Stubersheim, Göttingen und Lehr können wir noch drei Teams abfangen, alles andere wäre unrealistisch. Als Fünftletzter hätten wir nochmals einen guten Abschluss erreicht“, sagt Güner. Zufrieden war Güner mit den ersten Wochen der Vorbereitung, die hauptsächlich in die Soccerarena nach Merklingen verlegt wurde. „Das Wetter war besser, als ich gedacht habe. So waren wir viel in der Halle, aber mit durchschnittlich 18 Mann war das recht ordentlich“, sagt Güner.

In den letzten Wochen vor dem Beginn der Rückrunde soll neben dem Freundschaftsspiel gegen die SGM Bad Überkingen/Hausen nochmals viel im Ausdauer- und Kraftbereich gearbeitet werden. „Das ist erst mal das wichtigste für uns, um erfolgreich mithalten zu können“, sagt Güner. Am Kader hat sich in der Wintervorbereitung nicht viel getan. Mit dem Zugang von Torhüter Suran Algamal vom TSV Laichingen hofft der SVF zudem, auf dieser Position keine personellen Probleme mehr zu haben.

Verletzte hat Güner diesmal endlich keine zu vermelden. „Wir wollen jetzt natürlich erfolgreicher abschneiden, als in der Hinrunde. Natürlich ist es dabei auch wichtig, dass die Jungs die letzten Wochen der Vorbereitung genauso mitmachen wie bisher.“ In seinem ersten Spiel nach der Winterpause geht es für den SV Feldstetten am 15. März gleich zu der SGM Nellingen/Aufhausen.