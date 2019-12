SV Feldstetten startet mit neuem Trainer-Duo durch

Der SV Feldstetten veranstaltet am 10. Januar 2020 das Neun-Meter-Turnier, welches von Gölz Bau präsentiert wird. Beginn ist um 19 Uhr. Treffpunkt ist dann die Jahnhalle in Laichingen.

Die Startgebühr beträgt 25 Euro. Es winken Geldpreise über 300 Euro sowie Sachpreise. Der Anmeldeschluss ist am 8. Januar. Der SV Feldstetten hofft auf viele Teilnehmer. 2019 gingen insgesamt 27 Mannschaften an den Start.

Eine Anmeldung für das Neun-Meter-Turnier des SV Feldstetten geht an Markus Wagner vom Vorstand des Vereins per E-Mail an wagner_markus86@gmx.de

Einen Tag später, am 11. Januar 2020, findet der Gasthof-Lamm-Kombi-Cup statt. Die Anmeldephase ist bereits beendet. „Sechs Mannschaften sind dabei“, freut sich Markus Wagner schon. Es treten der SV Feldstetten, der TSV Laichingen, der SV Westerheim, der TSV Berghülen, der SV Scharenstetten und der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach an. Los geht es ab 16 Uhr. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr steigt noch das Bambini-Turnier.