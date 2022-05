SV Feldstetten organisiert Registrierung für „Leo will leben“

70 Registrierungen: Das ist das Ergebnis des Charity-Jump-Events in Feldstetten, bei dem sich Menschen bei dem kleinen Stand der DKMS als Knochenmarkspender für den fünfjährigen, an Blutkrebs erkrankten Leo aus Heroldstatt registrieren lassen konnten. Zudem hatten ungefähr 100 Menschen Spaß an dem Hüpfen auf den Trampolinen und dem Programm der Trainerinnen. Auch von ihnen registrierten sich viele als Spender.

Wie der erste Vorsitzende Florian Gölz und sein Stellvertreter Markus Wagner berichten, seien schon bis zum Nachmittag viele gekommen, um sich zu auflisten zu lassen. „Ursprünglich hätten wir unser 70-jähriges Bestehen gefeiert, entschieden uns dann aber dafür, uns nicht an unserem Jubiläum zu bereichern, sondern zu helfen“, so Markus Wagner.

Tests gehen aus – Fußballer registrieren sich online

Die Unterstützung von Helfern und anderen Vereinen war enorm, was für eine gute Organisation sorgte, so die Vorsitzenden. „Sogar die A-Jugend des SV Westerheim hat sich noch vor ihrem Spiel registrieren lassen“, so Wagner. Denn insbesondere junge, männliche Spender wurden gesucht.

Auch einige Spieler von der SG Merklingen und Machtolsheim kamen zur Registrierstation – die perfekte Spendergruppe also. Von ihnen konnten sich jedoch nur noch zwei registrieren lassen, da nur 70 Tests von der DKMS zur Verfügung gestellt wurden. Dennoch zückten kurzer Hand alle ihr Handy, um die Registrierung online zu machen. „Da hilft echt jeder mit“, sagt Markus Wagner erfreut über den großen Zuspruch der Aktion.