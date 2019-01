Suppinger spenden für sauberes Wasser

Sauberes Trinkwasser ist ein Grundbedürfnis, für die Gesundheit unverzichtbar. Der neu gegründete Suppinger Verein „Charité Togo“ will deshalb in dem westafrikanischen Ort Tové einen Brunnen für die dortige Krankenstation bauen, unterstützt von einer Kollekte beim Afrika-Gottesdienst in der evangelischen Brigittenkirche in Suppingen am vergangenen Sonntag. Vier Vereinsmitglieder aus dem Vorstand wollen abwechselnd nach Afrika fliegen, um die Arbeiten voranzutreiben. Außerdem plant der Verein dort weitere Projekte in anderen Bereichen.

„Ich stehe voll und ganz hinter dem Projekt und war herzlich gern bereit, über einen Afrika-Gottesdienst auf dieses Thema hinzuweisen“, sagte Pfarrer Jochen Schäffler, seit April 2018 zuständig für die evangelische Kirchengemeinde Suppingen. Der Vorschlag sei aus dem Kirchengemeinderat gekommen – ein willkommener Anlass, den im Juni 2018 neu gegründeten Verein „Charité Togo“ in der Suppinger Gemeinde vorzustellen.

Im Vorstand sind vier Mitglieder aktiv: Silvia Stumpp, Julia Stadelmaier, Katharina Stadelmaier und Christian Sonnentag. Alle vier waren bereits mehrfach in Togo und kennen die Situation vor Ort aus vorangegangenen Projekten für andere Organisationen: „Wir konzentrieren uns mit dem Brunnen und der Krankenstation auf die wichtigsten Grundbedürfnisse an der Basis“, sagt Silvia Stumpp und ergänzt: „Ohne medizinische Versorgung sterben die Kinder dort an Malaria und anderen Krankheiten, obwohl das nicht sein müsste. Schon ein geringer Betrag unter zehn Euro kann Leben retten.“

Beim Afrika-Gottesdienst gab es viel Beifall für den Auftritt des Musik-Teams mit Hans Werndl (E-Piano und Cajon), Wolfgang Koch (Querflöte) und den beiden Sängerinnen Gudrun Okle und Manuela Fuhrmann, begleitet von Trommler Elly aus Togo mit seiner Familie. Danach gab Silvia Stumpp einen Einblick in die Projekte des Suppinger Vereins mit den drei Schwerpunkten Wasser, Gesundheit und Bildung. Der Brunnenbau soll der Krankenstation in Togo dienen. Die medizinische Notfall-Ambulanz ist eine Anlaufstelle für den ärmsten Teil der Bevölkerung, der sich eine medizinische Behandlung in einem staatlichen Krankenhaus nicht leisten kann. Auch bei der Bildung geht es um Grundlagen wie Lesen und Schreiben. Der Verein Charité Togo unterstützt die Grundschule zum Beispiel durch die Ausstattung mit Schulbüchern und Lernmaterial.

70 Meter tiefe Bohrung

Das Problem beim Trinkwasser: Frauen und Kinder holen ihr Wasser aus dem benachbarten Fluss mit schmutzigem, hochbelastetes Wasser – oder sie müssen viele Kilometer zum nächsten Trinkwasserbrunnen laufen. In Tové, nahe der Krankenstation St. Augustin, plant Charité Togo daher die Bohrung eines Tiefbrunnens mit 70 Metern Tiefe, um sauberes Trinkwasser für die Arbeit der Krankenstation und die Bevölkerung bereitzustellen. Der Ort Tové bestehe aus vielen weit verstreuten Dörfern und Hütten. „Man kann sich das gar nicht vorstellen“, sagt Silvia Stumpp. „In Tové fehlt es am Nötigsten. Wer das mit eigenen Augen gesehen hat weiß, wie dringend notwendig unsere Hilfe ist.“

Auch der Müll sei ein großes Problem in Togo. Abfall, Plastik und andere Gegenstände werden achtlos hinter die Hütte oder am Straßenrand liegen gelassen. Mit dem nächsten Regen gelange der Müll in die Flüsse und ins Grundwasser, die jedoch gleichzeitig als Trinkwasserquelle dienen. Den meisten Afrikanern in Togo sei diese Problematik nicht bewusst. Ähnlich wie bei der „Landschaftsputzete“ in Deutschland ist deshalb in Zusammenarbeit mit dem lokalen Sportverein ein Müllsammeltag ins Leben gerufen worden. Die Kinder hätten Spaß daran und bekämen zur Belohnung ein Essen.

Momentan steht jedoch der Brunnenbau im Mittelpunkt. Mit einem Psalm und einer Lesung wies Pfarrer Jochen Schäffler bei dem Afrika-Gottesdienst auf die Bedeutung des Wassers hin – als Quelle des Lebens. Nach gemeinsamen Gesängen zeigte der Verein zu dem Lied „Deine Träume müssen warten“ von Manfred Siebald Bilder aus Westafrika. Und nach dem Gottesdienst hatten die Besucher Gelegenheit, mit den Mitgliedern des Verein „Charité Togo“ bei afrikanischem Tee und Kaffee ins Gespräch zu kommen und kleine togoische Handwerksarbeiten zu erwerben.