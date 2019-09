Suppingen mit klarem Derbydreier

In der Fußball-Kreisliga B Alb bleibt die SGM Nellingen/Aufhausen das einzige Team aus der Region, das weiterhin auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze bleibt: Dazu reichte ein 1:0 in Göttingen. Eine Spitzenposition kann sich vorerst der TSV Laichingen abschminken, der in Pappelau mit 1:4 verlor. Der SV Suppingen setzte sich im Derby bei dem SV Feldstetten mit 4:1 durch. Ein Tontaubenschießen gab es für den FC Langenau, der Beimerstetten mit 15:0 zerlegte.

SV Göttingen - SGM Nellingen/Aufhausen 0:1 (0:1). Die Göttinger mauerten lange erfolgreich, auch wenn sich zahlreiche Chancen für den Gast ergaben. In der 38. Minute reichte es zumindest zum 0:1 durch Manuel Honold. Nach der Pause verpasste es die SGM, den Sack zuzumachen, gewann aber deshalb überaus verdient. Reserven: 2:2.

SSC Stubersheim - TSV Berghülen 0:2 (0:1). Nach dem schnellen 0:1 durch Daniel Dick (9.) schien die Partie den erwarteten Lauf zu nehmen. Doch Berghülen konnte lange Zeit nicht nachlegen und musste sich gegen vereinzelte Nadelstiche der Hausherren wehren. Den Deckel auf den Sieg setzte Joshua Schmid kurz vor Schluss (89.)mit seinem Treffer zum 0:2.

SV Pappelau/Beiningen - TSV Laichingen 4:1 (2:0). Der Tabellenzweite nutzte die Laichinger Schwächephasen ein ums andere Mal aus und führte durch Nicu Boldea und Christian Bellinger verdient (33./40.). Auch nach dem Wechsel präsentierte sich der TSV in der Hintermannschaft immer wieder unsortiert. Christian Bellinger wusste dies gleich doppelt zu nutzen und machte mit einem Doppelpack das Laichinger Fiasko perfekt (55./73.). Manuel Frank betrieb noch Ergebniskosmetik (81.).

SV Feldstetten - SV Suppingen 1:4 (1:1). Zuerst hatte der SV Feldstetten seine Momente und belohnte sich durch Eric Erz (30.). Ein Eckball reichte den Suppingern jedoch, um mit einem Kopfballtor von Philipp Bohnacker (41.) wieder ins Spiel zu kommen. Der SVF nahm die Verunsicherung mit in die zweite Hälfte und ließ sich kurz darauf düpieren: Jens Gutekunst und Markus Burkhardt markierten schnell die Vorentscheidung (47./53.). Den Schlusspunkt markierte Luca Bückle zehn Minuten vor Schluss.

SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Hörvelsingen 0:2 (0:1). Die SGM leistete sich gegen den Mitabsteiger aus Hörvelsingen die nächste Nullnummer. Blaß blieb die Spielgemeinschaft vor allem im Offensivezentrum, lediglich acht Treffer konnte sie in den ersten sechs Saisonspielen erzielten. Für Hörvelsingen machten Pafara Gomez (33.) und Dominik Kraiss (90.) mit ihren Treffern den Auswärtssieg perfekt. Reserven: 2:0.

SC Lehr - SV Scharenstetten 1:4 (0:0). 0:1, 0:2, 1:4 Kilic (50./56./90.), 1:2 Ruess (67.), 1:3 Weber (88.). Reserven: 1:3.

SV Weidenstetten - SV Ballendorf 2:1 (0:1). 0:1 Wachter (37.), 1:1 Seemaier (70.), 2:1 Frey (80.). R.:: 0:4.

FC Langenau - TSV Beimerstetten 15:0 (5:0). 1:0, Stabile (7.), 2:0, 3:0, 10:0, 11:0, 12:0 Maier (18./21./62./70./71.), 4:0, 6:0, 14:0 Rosic (22./46./76.), 5:0, 15:0 Kasolli (42./88.), 7:0 Renz (49.), 8:0 Ertle (51.), 9:0 Wanner (57.), 13:0 Ural (73.).