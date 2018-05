Suppingen kommt langsam in Fahrt

Auch, wenn für keines der Teams aus der Region der Aufstiegskampf ein Thema ist, bleiben deren Partien in der Fußball-Kreisliga B Alb hart umkämpft: Die SGM Machtolsheim/Merklingen II verschoss beim 0:5 gegen den TSV Laichingen gleich zwei Foulelfmeter. Die SG Nellingen gewann gegen den SSC Stubersheim trotz zweier Eigentore noch mit 3:2. Der SV Suppingen und der SV Feldstetten krallten sich am Sonntag ebenfalls die volle Punktzahl.

SG Nellingen - SSC Stubersheim 3:2 (2:1). Eigentlich wollte Stubersheim nicht viel von der SGN, doch weil sich die Hausherren gleich zwei Eier selbst ins Nest setzten, blieb die Partie spannend. Mit diesen Eigentor-Geschenken ging Stubersheim zuerst in Führung (5.) und kam in der 40. Minute zum 2:2-Ausgleich. Bei der SGN behielt Stürmer Nico Böttinger aber stets die Übersicht und war wieder einmal Garant für den Heimsieg. Per Doppelschlag (7./9.) drehte er zunächst die Partie und erzielte in der 64. Minute das entscheidende 3:2.

SGM Machtolsheim/Merklingen I - TSV Laichingen 0:5 (0:3). Die entscheidenden Szenen der Partie gab es allesamt vor der Pause. Laichingen führte durch Sebastian Klein mit 1:0 (15.), ehe sich die SGM selbst demoralisierte: Zuerst drosch Andre Erz den ersten Foulelfmeter der SGM gegen den Pfosten, den zweiten setzte Maik Lück neben das Gehäuse. Das Laichinger Gerüst bekam deshalb nur ein wenig ins Bröckeln, was mit dem 0:2 durch Manuel Daiber (35.) wieder saniert wurde. Marius Hörschs 3:0 (45.) war gleichzeitig die Vorentscheidung. Abermals Klein (58.) und Hörsch (70.) erhöhten nach der Pause auf 5:0. Reserven: 0:3.

SV Suppingen - SV Göttingen 2:0 (1:0). Die Partie bewegte sich auf einem überschaubaren Niveau, wobei Suppingen deutlich mehr Kilometer marschierte und sich allein deshalb den Dreier verdiente. Markus Burkhardt (30.) traf vor der Pause für die Gastgeber. Nach dem Wechsel hatte man nicht wirklich das Gefühl, als würde die drohende Niederlage den Gast interessieren. Oliver Stuckes 2:0 (60.) war deshalb auch die letzte nennenswerte Aktion.

SV Amstetten - SV Feldstetten 1:3 (1:2). Nach dem 1:10 gegen Scharenstetten wurden die Amstetter am Sonntag auch vom SV Feldstetten gerupft. Das 1:0 durch Sainey (11.) ließ es noch nicht vermuten, doch ab dem 1:1 durch Güray Bastug (17.) hatte Amstetten die Lust am Fußball verloren. Folglich stümperhaft gingen die Hausherren zur Sache, ein Foulelfmeter für den SVF war die Konsequenz. Dies ließ sich Bastug nicht nehmen und traf zum 1:2 (39.). Nach dem Seitenwechsel reichte eine konterorientierte Taktik dem SVF, um den Sack zuzumachen. Florian Rösch traf in der 72. Minute zum 1:3.

FC Langenau - SV Scharenstetten 0:6 (0:2). 0:1 L. Juninger (20.), 0:2, 0:3 T. Mack (35./72.), 0:4 R. Junginger (76.), 0:5, 0:6 T. Mack (87./89.). R.: 0:6.

SV Weidenstetten - TSV Beimerstetten 8:0 (3:0). 1:0 Heinrich (5.), 2:0 Stöckle (42.), 3:0 Wannenwetsch (45.), 4:0 Frey (51.), 5:0, 6:0 Heinrich (61./76.), 7:0 Braunmiller (82.), 8:0 Richter (86.).

SV Pappelau/Beiningen - SC Lehr 2:3 (1:1). 0:1 Droll (12.), 1:1 Holl (23.), 1:2 Droll (67.), 2:2 Hickl (72.), 2:3 Grote (87.). Reserven: 2:0.

TSV Herrlingen - SV Ballendorf 1:1 (1:1). 0:1 Knauber (40.), 1:1 I. Firat (43.). Reserven: 1:3.