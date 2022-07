Supermond am Mittwoch ganz nah

Wer den Supermond im Juni dieses Jahres verpasst hat, bekommt an diesem Mittwoch, 13. Juli, eine neue Chance. Bei uns präsentiert sich der einzige natürliche Satellit der Erde etwa ab 20.35 Uhr bei entsprechend klaren Sichtverhältnissen wieder in Vollmondphase und sehr nah am Abendhimmel. Laut Wettervorhersagen sind die Beobachtungsbedingungen am kommenden Mittwochabend ideal.

Dann rotiert dieser erdnächste aller Himmelskörper gleichzeitig als Vollmond und in näherem Abstand als sonst auf seiner nicht kreisrunden Bahm um unseren Planeten. Aufgrund dieser elliptischen Umlaufbahn kommt er der Erde sogar noch einmal um 158 Kilometer näher als am 15. Juni 2022. Er zeigt sich für Beobachter von unserem Heimatplaneten aus dann größer und heller.

Nur 357 264 Kilometer Abstand zur Erde

Sein erdnächster Umlaufpunkt, das Perigäum, hat an diesem Mittwoch nur 357 264 Kilometer Abstand zur Erde. 13 Tage später, Ende Juli, wird die Distanz seines erdfernsten Punktes, dem Apogäum, dann bereits wieder rund 50 000 Kilometer größer sein. Dann kommt uns der Mond entsprechend wieder kleiner vor. Erst im nächsten Jahr gibt es wieder zwei Supermonde, die sogar beide auf den selben Monat zu Beginn und Ende August fallen. Das Foto vom diesjährigen Juni-Supermond wurde um 00.16 Uhr ganz nah in unserer Region aufgenommen.