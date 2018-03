Stunde der Musikschüler

Haben in der vergangenen „Stunde der Kammermusik“ die Lehrkräfte der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen ihr Können vor vollem Hause dokumentiert, werden kurze Zeit danach deren fortgeschrittene Schüler das Ergebnis ihrer pädagogischen Arbeit präsentieren. Die Matinee findet am kommenden Sonntag, 11. März, im Bürgersaal des Alten Rathauses statt.

Siebzehn junge Künstler werden sowohl solistisch als auch im Ensemble ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm bieten. Folgende Kompositionen werden aufgeführt:

Antonio Vivaldi: Konzert für zwei Violinen (Paul Killius und Kevin Neuburger, Violine/Klasse L. Einwiller); Julien Porret: „Œdipe“ (Simon Ponzer, Xaver Renz und Jakob Riek, Trompete/Klasse H. Mohr); Johann Chr. Pez: Suite in G-Dur (Johanna Hintz und Hanna Wörz, Oboe/Klasse R. Unterkofler – Leoba Rehm, Klavier/Klasse Chr. Riegner); Giambattista Ciri: Sonate in C-Dur (Nick Killius, Trompete/Klasse H. Mohr); Wolfgang A. Mozart: „Türkischer Marsch“ (Leoba Rehm, Klavier/Klasse Chr. Riegner); Henryk Wieniawski: „Obertass Mazurka“ (Lena Länge, Violine/Klasse A. Schmiedel); Scott Joplin: „Maple Leaf Rag“ (Marika Steeb, Klavier/Klasse Chr. Riegner); Benedict Brydern: „Silent Movie“ (Viktoria Gessner, Antonia Häberle, Franziska Rauh und Tom Killius; Flöte/ Klasse M. Riegner); Scott Joplin: „El Golpe“ (Jonas Haußmann, Keyboard/Klasse R. Rundio); Eldin Burton: „Sonatina“ (Tom Killius, Querflöte/ lasse M. Riegner); Franz Strauss: Thema und Variationen (Alessia Fadda, Waldhorn/Klasse C. Schellen).