Stunde der Kammermusik bietet viele Höhepunkte – das ist das Herbstprogramm

Die Sonntagskonzerte im Alten Rathaus gehören seit 25 Jahren zum Kulturleben in Laichingen. Die vierzehntägige Konzertreihe bietet Klassik, Jazz, Swing, Blues und Boogie mit herausragenden Musikern und Sängern. Damit ist die Kammermusikstunde weit über die Region hinaus bekannt geworden.

Im März dieses Jahres hat das Jubiläumsfest einen Eindruck von ihrer musikalischen Vielfalt vermittelt – mit acht Konzerten innerhalb von zehn Tagen. Nach weiteren sechs Konzerten in der ersten Jahreshälfte startet die Kammermusikstunde nach der Sommerpause im September ihr Herbstprogramm. Die Konzerte finden sonntags um 11 Uhr statt, der Eintritt beträgt zehn Euro.

Den Auftakt machen Alesandra & Alexander Grychtolik am 22. September. Das Duo aus Weimar spielt unter dem Titel „Fantasia baroque“ im Alten Rathaus Improvisationen für zwei Cembali. Das Cembalo ist der Vorläufer des Klaviers und klingt feiner und leiser. Ein Instrument für ein kleines Publikum, das die Musiker aus nächster Nähe erleben will. Der stilvoll renovierte Bürgersaal im Alten Rathaus ist dafür bestens geeignet.

Duo Millefleurs ist zu Gast

Am Sonntag, 6. Oktober, gehört der Bürgersaal im Alten Rathaus dem Duo Millefleurs aus München mit Sarah Lilian Kober am Saxophon und Nestan Heberger aus Georgien am Steinway-Flügel: Eine Symbiose mit Stil und Sinnlichkeit. Bei ihren Konzerten entführen sie ihr Publikum unter anderem in die dreißiger Jahre. Zu ihrem Repertoire gehören neben der Klassik auch Werke von Piazzolla, Granados, Albeniz, Pintos, Iturralde: Klassische Suiten treffen auf Jazz und spanische Melodien, bunt wie ein Blumenstrauß mit tausend Blüten. Die Zuhörer dürfen sich auf einen Hörgenuss freuen.

Am Sonntag, 20. Oktober, geht es weiter mit Pianist Thomas Scheytt aus Freiburg am Steinway-Flügel. Er ist in Laichingen aufgewachsen und war bereits in verschiedenen Besetzungen in der Kammermusikstunde zu hören, ebenso seine Schwester Kathrin Scheytt (Geige). Laut einer Fachzeitschrift gilt er als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten.

Am Sonntag, 3. November, gibt es in der Reihe der Stunde der Kammermusik ein glanzvolles Konzert mit den Württembergischen Streichersolisten in fünfköpfiger Besetzung – ein Höhepunkt für Mozart-Fans. Auf dem Programm steht Mozarts Requiem, das auch von großen Chören gesungen wird, in der instrumentalen Quintett-Fassung nach Peter Lichtenthal.

Auch „Exprompt“ am 17. November um 12 Uhr ist etwas Besonderes: Olga Kleshchenko (Domra), Alexey Kleshchenko (Balaleika) und Ewgenij Tarasenko (Bass-Balaleika) bieten virtuose Klangkunst aus Russland. Das Konzert findet ausnahmsweise nicht im Alten Rathaus statt, sondern in der Daniel-Schwenkmezger-Halle - im Rahmen der Präsentationstage des Vereins Kunst & Kultur in L.A., umrahmt von einem künstlerischen und kulinarischen Ambiente.

Am 1. Dezember fühlen sich vermutlich nicht nur die Vögel wie im Paradies, sondern auch die Zuhörer: Das Programm heißt „Birds Paradise“ - mit Andrea Ritter und Daniel Koschiztki aus Karlsruhe an der Blockflöte. „Paradiesvogel“ Koschiztki gilt als einer der besten Blockflötisten Deutschlands und ist bekannt für seine virtuosen Improvisationen.

Zum Jahresabschluss spielt am 15. Dezember das Quintetto Lingeno aus Plochingen mit Elisabeth Deinhard an der Flöte, Elke Kramer-Funk an der Oboe, Eduard Funk am Horn, Dorothea Stelzer am Fagott und Akiko Arakaki an der Klarinette. Die Bläser bezaubern das Publikum mit dem Klang ihre verschiedenen Instrumente.