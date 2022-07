Mit ihrem Programm „An American in…“ werden Dieter Kraus (Saxophon) und Arya Alimadi (Klavier) in der nächsten „Stunde der Kammermusik“ konzertieren. Diese findet am kommenden Sonntag, 10 Juli, um 11 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses statt, teilen die Veranstalter mit. Laut Pressemeldung trat Dieter Kraus bereits 18 mal in der Laichinger Konzertreihe auf und gehört somit zur deren „Urgesteinen“. Im Alter von neun Jahren erhielt er seinen ersten Saxophonunterreicht und gewann in den kommenden Jahren mehrere Preise bei dem Wettbewerb „Jugend musiziert“. Es folgten ein Stipendium der Stadt Ulm für Nachwuchskünstler und 1992 das Studium im Fach Saxophon am Richard-Strauss Konservatorium in München bei Professor André Legros. Dieter Kraus war Gründungsmitglied des Saxophonquartetts „Saxofourte“, spielte in verschiedenen namhaften Orchestern mit und trat ebenfalls als Solist im In- und Ausland auf - beispielsweise in Danzig und Lviv (Ukraine). Sein aktuelles Projekt ist das „Duo Klangfusion“ mit dem Gitarristen Uwe Lange. Arya Alimadi wurde 1985 in Teheran geboren. Seine künstlerische Ausbildung begann er im Jahre 2006 an der Hochschule für Musik in Detmold bei den Professoren Anatol Ugorsky und Alfredo Perl. Den Masterstudiengang Kammermusik schloss er mit dem Zusatzabschluss Improvisation in Detmold ab. Danach folgten Teilnahmen an verschiedenen Meisterkursen und rege Konzerttätigkeiten in Italien, Spanien Deutschland und dem Iran. Seit einigen Jahren lebt Arya Almadi in Ulm. In der Matinee kommen Werke von Georg Gershwin und anderer - weniger bekannter - amerikanischen Komponisten zur Aufführung.