Stuhlinger weist Vorwurf der Gier zurück

Bis zu 40 Wohneinheiten könnten südlich der Innenstadt zwischen Karlstraße, Schillerstraße, Hindenburgstraße sowie Beurer Steig entstehen. Doch der Laichinger Gemeinderat hat es abgelehnt, den Anstoß für die Aufstellung eines dazu nötigen Bebauungsplans für das Areal zu geben. Begründung: Dies würde einseitig nur den Grundstückseigentümern nützen, die Stadt würde draufzahlen. Stadtrat Alexander Stuhlinger (LAB) wollte den Vorwurf von Bürgermeister Klaus Kaufmann nicht auf sich sitzen lassen, dies könnte den Eindruck erwecken, Verwaltung und Gemeinderat seien „gierig“.

Bauamtschef Günter Hascher sah in der Ablehnung des Beschlussvorschlags durch den Gemeinderat, beziehungsweise in der Vertagung des Punktes eine „kopernikanische Wende“ für Laichingen. Übersetzt: etwas Revolutionäres, noch nie Dagewesenes. Denn bisher, so Hascher und Bürgermeister Klaus Kaufmann, habe es die Stadt Bauwilligen immer ermöglicht, Baulücken zu schließen. Und dabei nie versucht, selbst finanziell zu profitieren, wenn es im Zuge des Verfahrens zu „planungsbedingten Wertsteigerungen“ gekommen war. Im Fall des 2,26 Hektar großen Quartiers könnte es nun tatsächlich dazu kommen, dass die Stadt etwas vom Gewinn abschöpft, den die Grundstückseigentümer in Folge der Aufwertung ihres Geländes erzielen. Noch ist es allerdings nicht soweit.

Noch nie da gewesen allerdings auch das zugrunde liegende Szenario. Weil der noch unbebaute Bereich in der Mitte des Areals verhältnismäßig groß ist, spricht das Landratsamt bei diesem von einem „Außenbereich im Innenbereich“ – für den es keine „prägende Planungsgrundlage“ (sprich: einen Bebauungsplan) gibt.

Dies habe zur Folge, erklärte Hascher, dass jeder Bauantrag auf dieser Freifläche vom Landratsamt abgelehnt würde. So gesehen handelt es sich also nicht um eine normale Baulücke in einem bebauten Gebiet. Noch immer gibt es in Laichingen derer 170.

Lösung der Verwaltung: Für das gesamte Quartier wird ein Bebauungsplanverfahren aufgelegt (wir berichteten), ein entsprechendes und für viele Räte auch ansprechendes Strukturkonzept stellte Hascher dem Gremium dann auch vor. Dieses sieht den Neubau mehrerer Gebäude vor, mit Platz für zwischen 35 und 40 Wohneinheiten. Maximal drei Geschosse wären möglich.

Vertagung beantragt

Doch Alexander Stuhlinger (LAB) plädierte nach der Konzeptvorstellung: „Vertagen.“ Seine Argumente: Die Stadt habe davon direkt nichts, lediglich die Grundstückseigentümer profitierten. Denn sobald ein Bebauungsplan wirksam wäre, wären deren Grundstücke Bauerwartungsland. Und dadurch deutlich wertvoller als momentan. Stuhlinger machte sich dafür stark, das weitere Vorgehen in ein bis zwei Sitzungen noch „intensiv zu debattieren“, Eile bestünde ja auch nicht. Und er ließ durchblicken: Wenn die Stadt schon die Kosten für das Aufstellen des Bebauungsplans trägt (40 000 Euro sind im verabschiedeten Haushalt dafür eingestellt), dann sollte sie zumindest ein wenig am Gewinn beteiligt werden, den die Grundstücksbesitzer durch die Wertsteigerung erfahren. Aus der Mitte der Grundstückseigentümer war auch die Anregung gekommen, auf dem Gelände für klare Verhältnisse zu sorgen.

Klar dagegen positionierte sich Bürgermeister Klaus Kaufmann. Nicht nur, würde der Rat dadurch die Eigentümer „bestrafen“, auch könnte der Eindruck entstehen, Rat und die Verwaltung wären „gierig“. Kaufmann: „Das ist kein positives Signal.“ Den Vorwurf der Gier wies Stuhlinger zurück. Viel mehr sei es gerecht, wenn in diesem für Laichingen außergewöhnlichen Fall auch die Stadt profitiere. Es sei nur fair, wenn die Allgemeinheit, die für den Bebauungsplan zahlt, welcher wiederum dafür sorgt, dass die Grundstücke ja überhaupt erst wertvoller werden, auch etwas zurückbekommt. Das man eine solche Festlegung treffen könne, sei zumindest möglich, so Hascher.

Auch Alexander Frank (BWV) sprach sich für Vertagung aus. Trotz des vorgestellten Strukturkonzepts wisse er gar nicht, welche Möglichkeiten für das Gelände ansonsten noch bestehen. Mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, nämlich ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten, habe er „kein gutes Gefühl“. So wie er dachte die große Mehrheit. Mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme (Kaufmann) wurde der Punkt vertagt.