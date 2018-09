Stromausfall legt halb Laichingen lahm

Und auf einmal ist alles aus. Kein Licht, kein Grill, keine Kühlung – kein Strom. In Laichingen ist am Montagvormittag für knapp eine halbe Stunde der Strom ausgefallen. In der Innenstadt herrschte kurzzeitig Aufregung. Laut dem Strombetreiber Albwerk war ein defekter Schalter in einer Trafostation im Mittelspannungsnetz die Ursache für den Defekt.

Bäckereien, Supermärkte, Apotheken, Blumenläden und auch das Industriegebiet waren genauso betroffen wie zahlreiche Wohnungen. Auch die Redaktionsräume der „Schwäbischen Zeitung“, das Laichinger Rathaus und die Sparkasse waren zwischen zirka 11.10 Uhr und 11.30 Uhr ohne Strom.

Hauptsächlich Osten und Zentrum von Laichingen betroffen

Laut Strombetreiber Albwerk war ein defekter Schalter in einer Trafostation im Mittelspannungsnetz (20 000 Volt) die Ursache. Demnach sei um 11.11 Uhr in weiten Teilen von Laichingen der Strom ausgefallen. Eine Schutzeinrichtung habe die betroffene Mittelspannungsleitung im Umspannwerk des Albwerks in Laichingen innerhalb von Sekundenbruchteilen abgeschaltet, teilt das Unternehmen am Nachmittag mit: 24 Trafostationen hauptsächlich im Osten und im Zentrum von Laichingen seien betroffen gewesen.

Um 11.34 Uhr sei der letzte Haushalt aber wieder ans Netz angeschlossen gewesen: „Das Albwerk war mit mehreren Mitarbeitern im Einsatz, das ging relativ schnell“, so ein Sprecher auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Ein Kurzschluss bringe nach Angaben des Albwerks physikalisch bedingt einen kurzen Spannungseinbruch mit sich, der auch bei weiteren Kunden in Laichingen und Umgebung bemerkbar war. „Trotz aller möglichen Vorsichtsmaßnahmen sind derartigen Störungen leider unvermeidbar“, teilt das Albwerk mit: „Wir bitten um Verständnis und bedauern eventuell entstandene Unannehmlichkeiten.“

Aufregung auf dem Marktplatz

Während der halben Stunde herrschte Aufregung auf dem Laichinger Marktplatz. Im Supermarkt „H-Markt“ ging auf einmal fast nichts mehr. Kein Licht, keine Kasse. Es war dunkel zwischen den Nudeln und den Konserven. Einkaufen war dennoch möglich: Inhaberin Silke Reh war auf den Taschenrechner und die Hilfe ihrer laufstarken Tochter Alina Reh angewiesen. Sie rannte zurück in die Regale, wenn sie und auch die Kunden den Preis der einzelnen Produkte nicht mehr wussten. „Zum Glück kann ich ja so gut laufen“, sagte Alina Reh mit einem Augenzwinkern. „Zum Glück habe ich so viele Stammkunden, die das verstehen und mitmachen“, so Silke Reh.

Licht aus, Kasse aus – kein Strom: „H-Markt“-Inhaberin Silke Reh wartet auf die Summe des Einkaufs. Tochter Alina Reh (ganz rechts, die weiße Schulter) errechnet gerade den Betrag mit einem Taschenrechner. (Foto: Kroha)

Sicak Hebat, Inhaber des Döner-Imbisses am Marktplatz, stand ratlos vor seinem Laden. Auch bei ihm fiel der Strom plötzlich aus. „Das ist überhaupt nicht gut, vor allem jetzt in der Mittagszeit“, sagte er. Die Fernseher mit der Preisanzeige zeigten Schwarz, das Dönerfleisch am Spieß drehte sich nicht mehr. Doch die befürchteten Umsatzeinbußen blieben aus: Der Strom war ja noch rechtzeitig wieder da – noch bevor die Schüler anstürmten.

Der Laichinger Werkzeughersteller Mühlich war ebenfalls vom Stromausfall betroffen. Hier sind die Auswirkungen jedoch etwas gravierender. Es habe bis zu vier Stunden gedauert, bis die Prozesse wieder normal liefen, sagte der technische Leiter Ronald Kellner. Die Ausfälle monetär zu beziffern, sei schwierig. Eine fünfstellige Summe sei es aber locker. Inwiefern das Unternehmen dagegen versichert ist, wisse Kellner aber nicht.

Bei der Sparkasse am Marktplatz konnte während des Stromausfalls unter anderem kein Geld abgehoben werden. Die Filiale schickte sofort einen Alarm an die Ulmer Geschäftsstelle raus, gab aber über ein Notfallhandy sofort Entwarnung, dass es kein Überfall oder ähnliches ist, berichtet Filialleiter Thorsten Mangold. Er saß gerade mit Kunden bei einem Beratungsgespräch: „Plötzlich war alles weg. Wir haben dann Kaffee getrunken und gewartet.“