Streuobstpflegeaktion im Rahmen der Logl-landesweiten Streuobstpflegetage

Eine erfolgreiche Streuobstpflegeaktion an alten Streuobstbeständen fand unter Regie des Kreisverbandes der OGV im Alb-Donau-Kreis/Ulm, dem Obst- und Gartenbauverein Laichingen mit Vorstand Thomas Kirschmer am Samstag 26. März in Laichingen auf einer weitläufigen Ausgleichsfläche des dortigen interkommunalen Gewerbegebietes statt.

Ehrenamtlicher Kreisvorsitzender Günter Stolz begrüßte die zahlreich erschienenen Teilnehmer*innen an dieser Schneideaktion im Rahmen der 15. landesweiten Streuobstpflegetage des Logl und erläuterte die Hintergründe dieser Aktion im Verbund zwischen Obstbäumen sachgerecht zu pflanzen, mit Schnitten zu erziehen und zu pflegen samt das Obst gemeinsam mit einem Schulprojekt in Kooperation mit einem lokalen Fruchtsaftlieferanten zu verwerten, bis hin zur Verwertung des anfallenden Reisigmaterials für den Aufbau einer entsprechenden Hecke.

Unter Anleitung des Kreisfachberaters Karl-Heinz Glöggler und des örtlichen Vorstandes Thomas Kirschmer sowie weiteren Baumwarten waren viele Interessierte und Teilnehmer des derzeitigen Ausbildungsganges zur praktischen Unterweisung als Logl-geprüfte Fachwarte für Obst und Garten gekommen und legten gekonnt die Schneidwerkzeuge an die Baumbestände an. Dort war nach teilweise bis zu fünfjähriger, auch coronabedingter Schnittpause dringender Bedarf an Pflegeschnitten der Obstgehölze in Laichingen geboten. Aber auch das „Fachsimpeln“ kam nicht zu kurz, samt dem Austausch über die geeigneten Schneidewerkzeuge.