Straße zwischen Hohenstadt und Laichingen wird für einen Tag gesperrt

Die Kreisstraße 1433 zwischen Hohenstadt und Laichingen wird für einen Tag im Zeitraum zwischen Montag, 12., und Freitag, 16. September, bis zum Abzweig nach Westerheim gesperrt. Grund dafür sind Markierungsarbeiten, wie das Landratsamt Alb-Donau-Kreis mitteilt.

Für die Markierungsarbeiten muss der Streckenabschnitt an einem Arbeitstag für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Arbeiten sind allerdings witterungsabhängig, so dass der genaue Termin noch nicht feststeht. Das Straßenbauamt wird daher sehr kurzfristig nochmals über die Sperrung informieren, heißt es in dem Schreiben weiter. Für den Tag der Vollsperrung wird eine überörtliche Umleitung über Westerheim eingerichtet. Die Baumaßnahme wirkt sich auch auf den Buslinienverkehr aus.