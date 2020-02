Straße zwischen Hohenstadt und Machtolsheim: Beschluss zur Entwidmung kommt auf den Tisch

Weltweit infizieren sich täglich tausende Menschen mit dem neuen Coronavirus. Die meisten davon in China, aber auch in anderen asiatischen Ländern steigen die Zahlen bestätigter Fälle.

Zum Beispiel in Japan, Singapur und dem beliebten Reiseland Thailand. In Deutschland haben sich bislang mindestens zwölf Menschen angesteckt, die Sorge vor einer weltweiten Pandemie wächst. Wie reagieren die Menschen und Unternehmen in der Region auf die Gefahr?