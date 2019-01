Sternsinger sammeln 1765 Euro und essen Burger zur Belohnung

Auch in Machtolsheim waren nach Weihnachten (27. bis 29. Dezember) Sternsinger unterwegs, um den Segen in jedes Haus zu bringen und Geld für Kinder in Peru zu sammeln.

Sie besuchten laut Mitteilung alle Straßen der Gemeinden und seien überall freundlich empfangen worden. Es seien 1765 Euro an Spenden zusammengekommen. Im Aussendungsgottesdienst hatten die 17 Sternsinger-Kinder von den Projekten erzählt, die sie mit ihrer Sammlung in diesem Jahr unterstützen und beteiligten sich „mit drei tollen Liedern“ am Gottesdienst. Nach der Aktion gab es einen Abschluss mit Burgeressen im Jugendraum in Machtolsheim.