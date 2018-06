Sterbende Eschen, seltene Eichen und viel Asche

Einen Gewinn von 115 000 Euro hat die Bewirtschaftung des Laichinger Gemeindewalds im vergangenen Jahr in die Stadtkasse gespült. Und ähnlich hoch soll dieser in diesem Jahr ausfallen. Diesen Plan beschlossen die Gemeinderäte, nachdem ihnen Revierförster Alfred Daiber und Thomas Herrmann die Lage des Laichinger Waldes schilderten.

Und diese ist gar nicht so schlecht. Eingeschlagen wurden in 2016 rund 6500 Festmeter Holz, was in etwa 6500 Bäumen entspricht. Bürgermeister Klaus Kaufmann betonte, dass dem Wald weniger Holz entnommen würde, als solches nachwächst. Auch in 2017 soll ähnlich viel wie in 2016 eingeschlagen werden, mit einem Fokus auf der Fichte. Sorgen, so die Fachmänner, bereiten ein klein wenig Käferbefall und das Eschensterben. Herrmann geht davon aus, dass die Esche auch aus dem Laichinger Wald in absehbarer Zeit nahezu vollständig verschwinden dürfte, „dass wir sie ganz verlieren, glaub’ ich aber nicht“. Seltenheitswert haben Eichen, sie seien deshalb auch umso begehrter. Eichen liefen „hervorragend“ auf dem Holzmarkt. Die Laichinger Bäume, die verkauft werden, sind teils bis zu 180Jahre alt (Eichen).