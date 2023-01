Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem letzten Projekt „MauerFall“ veranstaltet der Verein Kunst & Kultur in Laichingen am Sonntag, den 26. Februar von 13 bis 15:30 Uhr einen Steptanz – Einsteigerkurs für Erwachsene. Alle, die gerne tanzen oder Percussion spielen, sind in der Schillerstrasse 2 in Laichingen an der richtigen Adresse.

Der Steptanz ist zu allen Musikstilrichtungen, aber auch ohne Musik, einzeln oder in der Gruppe tanzbar. In verschiedenen Beispielen wird der Spaß an unterschiedlichen Rhythmen vermittelt. Steptanz trainiert alle Muskeln, stärkt das Gedächtnis, fördert die Koordination, Feinmotorik, das Gleichgewicht und die Reaktionsfähigkeit.

Weitere Informationen und Anmeldung bitte bis Mittwoch, den 22. Februar unter: info@stepinla.de , Tel. 07333/7644 oder 0172/7801877. Dieser Schnupperkurs ist kostenlos. Stepschuhe zum Ausprobieren sind vorhanden. Bitte bei der Anmeldung die Schuhgröße angeben.