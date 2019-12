Steinewerfer beschädigt mehrere Häuser und Autos – hoher Sachschaden

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen mehrere Scheiben an Gebäuden und Autos mit Steinen eingeworfen. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Demnach seien zwischen 0.15 und 7 Uhr an drei Gebäuden und zwei Autos die Scheiben eingeworfen worden. Betroffen waren Häuser in der Bahnhofstraße, im Hölderlinweg und in der Mörikestraße.

Auch an einem Audi in der Mörikestraße und an einem Opel in der Straße „Vor Westerlau“ warf der Täter Scheiben ein.

Die Polizei aus Laichingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und die Spuren gesichert. Sie bittet unter der Telefonnummer 07333/950960 um Zeugenhinweise und fragt:

Wer hat nach Mitternacht in Laichingen verdächtige Personen, möglicherweise mit Steinen, beobachtet?

Wer hat verdächtige Geräusche gehört?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Den Schaden schätzt die Polizei bislang auf mehrere tausend Euro. Mögliche weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden.