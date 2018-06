Startschuss für Laichinger Industriepark

Es ist ein großer Schritt für die Laichinger Firma Häberle Feinmechanik: Sie wird einen Teil ihrer Produktion in das neue Gewerbegebiet im „Dreispitz“ verlagern. Am Mittwoch hat der Bauausschuss grünes Licht gegeben. Das Besondere des Projekts: Die neue Halle von Häberle entsteht auf dem Gelände eines „Industrieparks“, den die IPL GmbH errichten will. Ein fünfgeschossiges Bürogebäude inklusive.

„Das ist die Zukunft.“ Ein wenig Stolz schwingt mit bei Rainer Häberle, dem Miteigentümer der Firma Häberle Feinmechanik. Seine Firma, die bisher am Alenberg Maschinen umbaut und Spezialaufträge bearbeitet, ist die erste, die sich im neuen Gewerbegebiet im „Dreispitz“ niederlässt. Er und sein Bruder Gerd Häberle, sie brauchen mehr Platz.

Für die jetzt anstehende Erweiterung hat sich die Firma Häberle den aus ihrer Sicht perfekten Platz ausgesucht: Gebaut wird auf dem östlichsten Grundstück des neuen und schon fertig erschlossenen Gewerbegebiets; direkt neben der Abzweigung zur Landstraße. Auf jenem Gelände, das als erstes ins Auge sticht, wenn man von Merklingen kommend Laichingen ansteuert.

Ideal: viele Parkplätze

Was Häberle mit „Zukunft“ meint, bezieht sich auf das Konzept des Ganzen. Denn die neue Häberle-Halle (2000 Quadratmeter) ist Teil des sogenannten Industrieparks Laichingen, kurz: IPL. Dahinter stehen diverse Gesellschafter (Häberle ist einer davon), die auf dem Gelände (siehe Grafik) mehrere Dinge planen. Nämlich insgesamt vier Hallen, eine für Häberle, die restlichen drei für weiteres Gewerbe, beziehungsweise für den Handel. Optional ist eine vierte möglich. Dazu gesellt sich ein fünfgeschossiges Bürogebäude. Es soll südlich des schon bestehenden Kreisverkehrs stehen und Läden sowie eine Bäckerei beheimaten. Der Clou: Gedacht sind die Büros in erster Linie für Dienstleister, denen es im Stadtzentrum zu eng geworden ist und die sich in das Bürogebäude einmieten können. Die Lage im neuen Gewerbegebiet scheint perfekt: eine schnelle An- und Abreise und Parkplätze in ausreichend großer Zahl, rund 70. Diese liegen in der Mitte des Industrieparks. Reiner Häberle kann sich als Mieter in dem Bürogebäude zum Beispiel Rechtsanwälte vorstellen.

Die Reaktionen am Mittwoch im Bauausschuss, der beschließende Funktion hat, fielen positiv aus. „Erfreulich, dass es jetzt hier los geht“, fand Alexander Stuhlinger (LAB).

Loslegen will Häberle mit dem Bau der Halle (im südlichen Teil des Industrieparks) so schnell, wie möglich. Mitte 2016 soll sie bezogen werden. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Rainer Häberle zur Situation am Alenberg.

Verbleiben soll hier aber der Teil der Lohnfertigung, die Abteilung der Spezialaufträge sozusagen und erstes Standbein der Firma. Häberle fertigt Maschinen und Teile für Airbus sowie die Autoindustrie. Die Kunden geben Zeichnungen und Pläne ab und die Laichinger Firma (25 Mitarbeiter) baut die fertigen Komponenten.

In der neuen Halle soll künftig der eigentliche Maschinenbau ablaufen, Standbein zwei. Häberle kauft Maschinen-Rohlinge von der japanischen Firma Fanuc und rüstet die CNC-Maschinen auf – angepasst an die vielfältigen Wünsche der Kunden. Eingebaut werden Roboterarme, Schleifwerkzeug oder mehr. Gerd Häberle erklärt: „Wir beziehen Standard-Maschinen und verpassen ihnen unser Knowhow.“ Dies braucht Platz – den die Firma jetzt hat.

Die Firma Häberle wurde 1969 von Gerhard Häberle gegründet. Im Untergeschoss des Wohnhauses am Alenberg wurden mit drei Mitarbeitern mechanische Teile für die Luft- und Raumfahrt gefertigt sowie Vorrichtungen, Schnitt- und Stanzwerkzeuge. Durch einen Anbau 1973 wurde der Betrieb erweitert. 1976 begann der Einstieg in die CNC-Technik. 1980 waren zehn CNC-Maschinen im Einsatz. Durch einen erneuten Anbau in Laichingen konnte die Belegschaft 1989 auf 23 Mitarbeiter erhöht werden. 2001 wurde der Betrieb an die beiden Söhne Rainer und Gerd Häberle übergeben.