Startschuss an der neuen weiterführenden Schule

Bereits am Montagmorgen, den 12. September hieß Schulleiter Johannes Treß feierlich 74 Schülerinnen und Schüler der drei neu gebildeten fünften Klassen an der Anne-Frank-Realschule herzlich willkommen. Treß verwies in seiner Ansprache im Freien auf Anne Frank, die Namensgeberin der Schule.

Für ein gutes Miteinander an der neuen Schule betonte er die Wichtigkeit der Werte, für die Anne Frank in ihrem schwierigen Leben stets einstand: Aufrichtigkeit, Mut, Durchhaltevermögen, entschlossenes Handeln und kritisches Denken.

Die Klassenlehrer Ann-Christin Klein (5a), Felix Autenrieth (5b) sowie Leonie Fetzer (5c) nahmen die gespannten Kinder im Anschluss mit und präsentierten ihnen ihre neue Lernumgebung. Ein wenig konnte der bereits im Juli stattgefundene Kennenlernnachmittag die Aufregung mindern: Hier lernten die Schülerinnen und Schüler bereits ihre Klassenlehrer sowie Mitschüler ein erstes Mal kennen. Unterricht nach Stundenplan erfahren die Schüler ab Mittwoch, zuvor findet ausschließlich Klassenlehrerunterricht statt.

Insgesamt besuchen nun 564 Schülerinnen und Schüler, aufgeteilt in 22 Klassen, die Laichinger Realschule.