Starkregen und Gewitter treffen die Region

(sz) - Zum wiederholten Mal innerhalb weniger Tage haben ab dem Montagabend heftige Gewitter die Bevölkerung sowie die Rettungs- und Einsatzkräfte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen in Atem gehalten. Das Führungs- und Lagezentrum der Polizei zählte im Zusammenhang mit dem Unwetter über 540 Notrufe. Wenngleich der Hagelniederschlag geringer ausfiel als vergangenen Mittwoch, so sorgte der in allen Landkreisen – also Landkreis Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis – zu verzeichnende Starkregen für enorme Wassermassen, die zu noch nicht abschätzbaren Sachschäden, zahlreichen Gefahrenstellen und Verkehrsbehinderungen führten.

Vor allem im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und Mitternacht wurden laut Polizei zahlreiche Keller und Straßen überflutet, da die Kanalisation die Regenmengen schlicht nicht mehr aufnehmen konnte. Meldungen über verletzte Personen liegen dem Polizeipräsidium Reutlingen bislang nicht vor.

Kläranlage kann Wasser nicht mehr aufnehmen

In Reutlingen-Betzingen schaffte es die Kläranlage nicht mehr, das ankommende Wasser aufzunehmen und lief über. Auch das Flachdach eines rund 800 Quadratmeter großen Anbaus einer Firma an der Senefelder Straße in Metzingen hielt dem Starkregen nicht Stand und brach gegen 20.20 Uhr zusammen. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht darin.

Geparkte Autos beschädigt

Glücklicherweise unbesetzt sei auch ein Auto in Ostfildern-Ruit gewesen, auf das kurz nach 22 Uhr ein Baugerüst stürzte. In Ostfildern-Nellingen, Wolfschlugen und Neuhausen wurden weitere geparkte Autos von umstürzenden Bäumen beschädigt.

Hochwasser macht Evakuierung erforderlich

Aufgrund von Hochwasser evakuiert werden musste ab 4.20 Uhr ein Seniorenheim in Aichtal-Aich, weshalb es auch dort zu einem Großeinsatz der Rettungs- und Einsatzkräfte kam. Hochwasserbedingt mussten auch der Flughafentunnel (B 312), der Plieninger Tunnel sowie der Tunnel der B 27 bei Dußlingen gesperrt werden. In letzterem stieg das Wasser zu Hochzeiten bis fast an die Tunneldecke an, teilt die Polizei mit.

Autofahrer, die dort mit ihren Fahrzeugen in den Fluten stecken geblieben waren, wurden durch die Feuerwehr und die DLRG mit Booten gerettet. Der Tunnel in Dußlingen bleibt bis auf Weiteres voll gesperrt, der Plieninger Tunnel ist aktuell lediglich in Richtung Stuttgart befahrbar.

Mit Straßensperrungen aufgrund von Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen oder Verunreinigungen mit Schlamm müsse nach wie vor in allen vier Landkreisen gerechnet werden.