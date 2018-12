Standing Ovations nach zweitägigem Bach-Marathon

Ein erlesenes Publikum hat am Wochenende die Gelegenheit wahrgenommen, bei der „Stunde der Kammermusik“ im Alten Rathaus in Laichingen an zwei Tagen ein außergewöhnliches Konzert zu hören. Mit den Sonaten und Fugen aus Bachs Werk „Das wohltemperierte Klavier“ bot der eigens aus der weißrussischen Hauptstadt Minsk angereiste Dmitri Subow dem Publikum eine erstaunliche Klangfülle auf dem Cembalo.

Subow, dem Laichinger Publikum auch als Leiter und Pianist des von ihm gegründeten „Minsker Kammerorchesters“ bekannt, machte sich in Laichingen zum zweiten Mal an die schwierige Aufgabe, einem kleinen Publikum von Kennern das für die Musikgeschichte bahnbrechende Werk Bachs zu präsentieren.

Zweimal 70 Minuten an zwei Tagen – eine Herausforderung für den Künstler am Cembalo wie für das Publikum. Subow meisterte die Präsentation virtuos, mit langsamen Passagen ebenso wie mit rasanten Läufen. Seine Interpretation der insgesamt 24 Präludien und Fugen begeisterte das Publikum derart, dass er am Schluss Standing Ovations erhielt – eine wohlverdiente Ehrung für eine außergewöhnliche Darbietung.