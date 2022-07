Laichinger Stadtparkplatz ist wieder Schrottauto-frei

Keine Kennzeichen, zerschmetterte Fenster, totaler Schrott: Mehrere Tage lang zog auf dem Laichinger Stadtparkplatz ein demoliertes Fahrzeug die Blicke auf sich.

Unbekannte wüten

Das Fahrzeug sei, so teilt Hauptamtsleiter Stefan Binder auf Anfrage mit, „völlig in Ordnung“ gewesen, ehe es willentlich von Unbekannten zerstört wurde, teils lag es am vergangenen Wochenende auf der Seite, kaum mehr zu sehen. Das Ordnungsamt ist zwischenzeitlich eingeschritten und hat sich um die Abholung des Wagens gekümmert. Schon am Donnerstagmorgen war keine Spur mehr davon zu sehen.