Stadtkapelle mit 46 Gesamtproben und 14 Auftritten

Beate Kneule ist die neue Kassiererin der Stadtkapelle Laichingen. Sie wurde am Freitagabend bei der Hauptversammlung der Laichinger Musiker zur Nachfolgerin von Sascha Kohl gewählt, der sein Amt nach vier Jahren aus zeitlichen Gründen zur Verfügung stellte. Jürgen Wolf wurde in seinem Amt als zweiter Vorsitzender ebenso bestätigt wie Joachim Baisch als Kassenprüfer und die vier Beisitzer Gerhard Mangold, Harald Mangold, Markus Tröber und David Waldbaur. Den Wahlen vorangegangen waren Rechenschaftsberichte aus der Vorstandschaft.

Der Vereinsvorsitzende Alexander Schmidt ließ das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren und zählte 46 Gesamtproben, drei Probentage sowie 14 Auftritte. Hier hob er die Gestaltung der Weihnachtsgottesdienste in der evangelischen und katholischen Kirche sowie das traditionelle Silvesterblasen auf dem Marktplatz hervor. Der Zuspruch aus der Bevölkerung sei, so Schmidt, „eine Bestätigung für die Tradition, das Jahr mit Glühwein, Punsch und Blasmusik ausklingen zu lassen“. Die Teilnahme der Musiker an der Fronleichnamsprozession musste im vergangenen Jahr wegen der Terminüberschneidung mit dem Waldfest ausfallen. Dieses jedoch war ein voller Erfolg, freute sich Alexander Schmidt, denn „ganz ohne den traditionellen Regen konnten wir damit unserer Kasse etwas Gutes tun“.

Sehr zufrieden war er auch mit dem Ergebnis aus dem Getränke- und Wurstverkauf an den Märkten an Ostern und Pfingsten. Der neue Standort in der Radstraße habe sich bewährt, so der Chef der Laichinger Musiker. Für sehr guten Umsatz sorgte auch das Stadtfest im August. Neben den musikalischen Auftritten gehörten auch ein Grillfest, der Besuch des Cannstatter Wasens und der zweitägige Ausflug in die Pfalz zu den Höhepunkten der Musikanten. Alexander Schmidt freute sich, dass auch das 13. Konzert von Dirigent Gerhard Engler im Januar ein voller Erfolg gewesen sei und findet, „dass wir noch einige Jahre zusammen musizieren sollten“.

Das sieht auch der Dirigent der Stadtkapelle so: „Wir harmonieren gut miteinander“. Die Anstrengungen und der Stress haben sich, so Gerhard Engler, „mal wieder gelohnt. Wir sind vom Publikum sehr gut bestätigt worden“. Durch die vielen bekannten Melodien seien die Zuhörer beim Konzert voll auf ihre Kosten gekommen. Anspruchsvoll sei dabei, dieses Bekannte „sauber und richtig interpretieren zu können“. Die Musiker müssten sich in jedes Stück hineinversetzen und die musikalischen Impulse des Dirigenten aufnehmen können. „Das kriegt ihr wirklich richtig gut hin“, so das Lob von Engler an seine Musikerinnen und Musiker. Nun wünsche er sich, dass das Erlernte aus der Konzertvorbereitung in die Unterhaltungsmusik mitgenommen wird. Einen besonderen Dank richtete Dirigent Gerhard Engler an den Notenwart der Stadtkapelle, Wolfgang Huober, vor allem auch für dessen „kurzfristigen Einsätze“.

Seinen letzten Bericht als Kassierer begann Sascha Kohl mit den selben Worten wie im vergangenen Jahr: „Die finanzielle Situation der Stadtkapelle ist stabil“. Durch das tolle Wetter am Waldfest und den guten Verlauf des Stadtfests sowie die Bewirtungen an Oster- und Pfingstmarkt verbuchte Kohl in der Kasse „ein deutliches Plus“. Dank einer großzügigen Spende der Volksbank Laichinger Alb konnte ein Xylophon angeschafft werden. Die Kassenprüfer Joachim Baisch und Manfred Roch bescheinigten Sascha Kohl eine „richtig gute Kassenführung - die Finanzen stimmen“.

Als Jugendleiter berichtete David Waldbaur von den vielfältigen Aktivitäten der 18-köpfigen Jugendkapelle. Lustige Spielenachmittage, verschiedene Auftritte, Probentage und die Teilnahme an Lehrgängen und Prüfungen der Bläserjugend standen im Jahreskalender. Auch beim Sommerferienprogramm der Stadt Laichingen haben sich die Jungmusikanten um Dirigentin Vanessa Garispe mit zwei Veranstaltungen beteiligt. Sehr gerne beibehalten werden dürfe, so Waldbaur, ein gemeinsames Stück mit der Stadtkapelle am Konzert, wie in diesem Jahr die Titelmelodie zur Sendereihe „Tatort“.

Nach den einzelnen Berichten lobte Dirigent Gerhard Engler die Vorstandschaft als „organisatorischen Rahmen des Vereins“, würdigte deren Arbeit und beantragte die Entlastung der Vorstandschaft – diese fiel einstimmig aus.

Unter dem Tagesordnungpunkt „Verschiedenes“ bedankte sich der Vorsitzende Alexander Schmidt bei seinen Musikern für einen guten Probenbesuch von durchschnittlich 75 Prozent. Die fünf fleißigsten Probenbesucher bekamen ein kleines Geschenk. Er würde an dieser Stelle auch gerne mehr Geschenke verteilen, so Schmidt mit einem Augenzwinkern. Die aktuelle Terminliste wurde besprochen und ergänzt. David Waldbaur präsentierte seinen Musikkameraden die von ihm gestaltete neue Homepage der Stadtkapelle, die in den nächsten Tagen unter www.musikverein-laichingen.de online gehen soll.