Stadtkapelle Laichingen und Musikverein Feldstetten spielen zugunsten der Bürgerstiftung

„Wir sind stolz darauf, dass wir von der Bürgerstiftung eingeladen wurden“, sagte Gerhard Engler, Dirigent der Stadtkapelle Laichingen. Wolfgang Hörrle, Dirigent des Musikvereins Feldstetten, meinte: „Wir spielen gerne für einen guten Zweck.“ Beim Benefiz-Doppelkonzert unter dem Motto „Blasmusik tut Gut(es)“ in der Daniel-Schwenkmezger-Halle haben die Musiker beider Kapellen am Sonntag einmal mehr ihr Können unter Beweis gestellt – mit sinfonischer Blasmusik auf hohem Niveau, die beim Publikum sehr gut ankam. Gleichzeitig war der Auftritt der beiden Kapellen ein ehrenamtlicher Einsatz, mit dem die Bürgerstiftung Laichinger Alb unterstützt wird.

Das Geld soll der mobilen Jugendarbeit in der Laichinger Innenstadt zugute kommen. „Eine super Sache“, meinte Ralf Schiffbauer, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, der von dem hochkarätigen Doppelkonzert begeistert war. Die Begrüßungsrede hielt Bernhard Meyer von der Bürgerstiftung Laichinger Alb, der beiden Kapellen sowie allen Spendern, Stiftern und Helfern herzlich dankte.

Vor zwölf Jahren gestartet

Die seit zwölf Jahren stattfindenden Benefiz-Konzerte der Bürgerstiftung haben neben ihrem ehrenamtlichen Charakter auch musikalisch einen hervorragenden Ruf. Nach landesweit bekannten Flaggschiffen wie dem Daimler-Sinfonie-Orchester und der Iveco-Big-Band wurde der Schwerpunkt nun wieder auf Spitzenmusiker aus der Region gelegt. Vor zwei Jahren gab es beispielsweise ein Doppel-Konzert mit Kapellen aus Westerheim und Heroldstatt, dieses Mal nun die Stadtkapelle Laichingen und der Musikverein Feldstetten. Das Repertoire beider Kapellen hat sich deutlich von der Unterhaltungsmusik im Festzelt abgehoben, war aber so ausgerichtet, dass das Publikum gut mitgehen konnte und voll auf seine Kosten kam – mit moderner, sinfonischer Blasmusik, die für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten hatte – vorgetragen in hervorragender musikalischer Qualität.

Die Stadtkapelle Laichingen und der Musikverein Feldstetten spielten ein Benefiz-Doppelkonzert zugunsten der Bürgerstiftung Laichinger Alb. (Foto: Kriegler)

Den Auftakt machte der Musikverein Feldstetten mit Werken von Komponisten unserer Zeit. Verbindendes Thema waren die „Naturgewalten“, an erster Stelle die „Pacific Dreams“ von Jacob de Haan. Seine Noten beschreiben die unendlichen Weiten des Meeres, die Brandung der Wellen, das Fernweh und verlockende exotische Inseln. Bei dem folgenden Stück „Inferno“ von Sven van Calster geht es um einen lichterloh brennenden Naturpark in Holland. Ins Stück eingebaut war eine kurze Audio-Datei, die wie eine Art „Hörspiel“ einen Flächenbrand im Biosphärengebiet auf der Alb inszenierte. Für die Ton-Aufnahme ist die Freiwillige Feuerwehr Feldstetten auf Wunsch des Musikvereins extra mit Blaulicht um die Delau-Halle gebraust. Ein großer Spaß, solange der Brand auf der Alb eine Fiktion bleibt.

Bergaufstieg in der Musik

„Montanas del Fuego“ von Markus Götz erzählt von den Feuerbergen auf Lanzarote. Die Glut der Vulkane im Inneren der Berge ist bis heute nicht erloschen. Rhythmische Bongos beschreiben den Aufstieg, ein Saxophon-Solo den grandiosen Rundum-Blick auf dem Gipfel des Vulkans. Im Finale ging es um den Klang der Stille mit „Sound of Silence“ von Paul Simon in einer Fassung von James L. Hosay. Als Zugabe spielte der Musikverein Feldstetten mit seinen 42 Musikern eine heitere Swing-Nummer von Tom Jones. Titel: „It’s not unusual.“

Nach der Pause nahmen die 45 Musiker der Stadtkapelle Laichingen auf der Bühne Platz. Unter der Leitung von Gerhard Engler lieferten sie Ausschnitte aus ihren Jahreskonzerten – ein kompakter Einblick in das hervorragende Können der Kapelle. Nach dem Auftakt mit dem Konzert-Marsch „Marcia Augustana“ von Kurt Gäble (2003), der mit orientalischen, österreichischen und ungarischen Impressionen an das Riesen-Reich des römischen Kaisers Augustus erinnerte, kam bereits der erste Höhepunkt mit einem Solo von Marit Burkhardt am Horn. Sie interpretierte das Concerto Rondo von Mozart, arrangiert von Thomas Wyss (2001).

Die Stadtkapelle Laichingen und der Musikverein Feldstetten spielten ein Benefiz-Doppelkonzert zugunsten der Bürgerstiftung Laichinger Alb. (Foto: Kriegler)

Gefühlvoll schilderte die nächste Komposition „Silva Negra“ von Makus Götz (2007) Szenen aus dem Schwarzwald mit seiner wunderbaren Landschaft. Die aus dem Morgennebel aufsteigende Sonne über den Wäldern und Bergen, heitere Wanderungen, Besuche auf dem Rossmarkt und im Kloster. Außergewöhnlich war der gregorianische Gesang der Musiker, begleitet von Horn, Posaune und Tuba – eine außergewöhnliche Einlage mit starkem Ausdruck.

Danach spielte die Stadtkapelle bekannte Klassiker der Blasmusik mit großem Wiedererkennungswert für das Publikum: Melodienfolgen aus dem „Weißen Rössl“ und als Zugabe der „Florentiner-Marsch“. Das Weiße Rössl wurde als modernes Arrangement präsentiert (1930), das an Dixieland-Klänge erinnert. Dabei kam die ganze Bandbreite der Percussion-Instrumente zum Einsatz, darunter sogar Auto-Hupen und Pistolen – eine spannende Inszenierung.

Das Ende des Doppel-Konzerts war eine gemeinsame Zugabe der beiden Kapellen mit dem Marsch „Mars der Medici“ (1953), der aber nichts mit der italienischen Adelsfamilie Medici zu tun hat, sondern von Komponist Johann Wiehers als Dankeschön an seine Ärzte geschrieben worden ist – ein gelungener Abschluss zum Höhepunkt des Doppel-Konzerts.