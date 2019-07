Stadtkapelle bläst Deutschrock-Fans den Marsch

Ganz schön heiß ist es dieser Tage in der Region. Doch während hierzulande gerade einmal Temperaturen um die 35 bis 37 Grad Celsius erreicht wurden, hat es am Donnerstag im niedersächsischen Lingen mit 42,6 Grad Celsius einen Rekord gegeben. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen der höchste Wert. Erstmals wurde die 42-Grad-Marke durchbrochen. Allerdings ändert das auch nicht viel an der Wahrnehmung, dass es auch in Weingarten extrem heiß ist. Die Sonne brennt gnadenlos auf uns herunter.