Stadtbücherei während gesamter Ferien offen

Urlaubszeit ist Lesezeit. Kurz nach Schulschluss kamen bereits die ersten Lesehungrigen in die Stadtbücherei, um sich ihre Urlaubslektüre zu sichern. Für Nachschub ist gesorgt. Die Stadtbücherei Laichingen bleibt während der gesamten Ferienzeit geöffnet und bietet für alle Daheimgebliebenen ihren gewohnten Service zu den üblichen Öffnungszeiten.

Neben Bilderbüchern für die Kleinen, stehen für die Größeren spannende Geschichten, viele Hörbücher und Filme in der Stadtbücherei bereit. Aber auch Erwachsene können sich für die „schönste Zeit des Jahres“ kostenlos mit ausreichend Urlaubslektüre eindecken.

Falls Rückgabedaten in den Urlaub fallen, versucht das Team der Stadtbücherei bei der Ausleihe die Leihfristen entsprechend anzupassen. Und für alle Reiselustigen, deren Koffer bereits schwer und voll sind, bietet die Stadtbücherei zahlreiche elektronische Bücher an, die auf einen eBook-Reader heruntergeladen – und überall gelesen werden können.

Für Kinder, die noch nicht wissen, was sie in den Ferienwochen machen könnten, bietet die Stadtbücherei den Sommerleseclub an.