Stadtbücherei Laichingen verzeichnet neuen Rekord

Zahlreiche Besucher nutzen die Angebote der Stadtbücherei an jedem Öffnungstag. Viele hätten in Zeiten von Corona noch mehr Zeit, sich dort mit Lesestoff einzudecken und zu lesen. Doch darauf müssen sie nun verzichten. Genau wie andere öffentliche Einrichtungen müssen auch Bibliotheken bis auf Weiteres eine Pause einlegen. Auf Lesestoff und Informationen müssen die Nutzer der Stadtbücherei trotzdem nicht verzichten.

Die Online-Bibliothek macht es möglich. Rund 30000 E-Books – Romane oder auch Sachbücher – werden über die Homepage der Stadtbücherei bereitgestellt. Zusätzlich sind Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen zum Download abrufbar. Dort finden registrierte Benutzer auch Zugang zu den Datenbanken des „Munzinger-Archivs“ der „Brockhaus-Enzyklopädie“ und dem Filmportal „filmfriend“.

Um Schülern die Arbeit während der schulfreien Zeit zu erleichtern, erweitert die Stadtbücherei ihre digitalen Angebote um den „Duden Basiswissen Schule“ und das „Brockhaus Schülertraining“, die derzeit von den Verlagen kostenlos angeboten werden.

Zudem verweist die Stadtbücherei auf das Leselernportal „Onilo“, das während der Schließzeit animierte Bilderbücher kostenlos zur Nutzung anbietet.

In Planung: Die Wirtschaftsvereinigung Laichingen bietet einen ehrenamtlichen Lieferservice an. Auch die Stadtbücherei möchte sich beteiligen. Wer gedruckte Lektüre benötigt, kann sich per E-Mail oder auch Telefon während der eigentlich üblichen Öffnungszeiten melden. Auf der Homepage können Interessierte nach verfügbaren Medien recherchieren.

„Ansonsten schnüren wir auch gerne Überraschungspakete oder beraten am Telefon und schauen, was in den Regalen steht“, zeigt Bücherei-Leiterin Marion König auf. Die Rückgabe kann über den Rückgabekasten erfolgen.