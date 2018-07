Stadt will eigenes Abfallsystem behalten

Auch Laichingen hat eine Tendenz für die künftige Organisation der Abfallwirtschaft im Alb-Donau-Kreis. Mit zwei Enthaltungen sprachen sich die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung dafür aus, das bisherige System beizubehalten und so die Abfallwirtschaft nicht an den Landkreis zu übertragen. Letztes Votum hat der Kreistag, dennoch sollen derzeit alle 55 Kommunen im Kreis ihre Stellungnahme zum Thema abgeben.

Für die Laichinger Ratsmitglieder gab es keinen Grund, zu diskutieren. Die Stadt habe ein funktionierendes und gerechtes System. Daran solle nicht gerüttelt werden. Bernhard Schweizer (LAB) dazu: „Wir sollten beim bestehenden System bleiben. Das ist eine Empfehlung für uns. Es entscheidet der Landkreis, aber wir sollten das Risiko eingehen.“ Ähnlich sah es Gisela Steinestel (IGEL): Das mögliche Modell des Landkreises sei nicht formuliert. „Lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach, die man nicht kennt“, meinte sie. So auch die Stellungnahmen von Reiner Fink (BWV), Wilhelm Häberle (BWV) und Anton Wenzel (CDU). Die Mitglieder hätten Vertrauen zur Stadtverwaltung Laichingen, dass auch künftige Herausforderungen der Abfallwirtschaft gemeistert werden. „Ich bin auch dafür, dass es bei uns bleibt“, verdeutlichte das Laichinger Stadtoberhaupt Klaus Kaufmann (parteilos) in der jüngsten Sitzung.