Stadt liebäugelt auch mit Notariat-Verkauf

Seit dem Umzug des Notariats von der Kirchstraße 23 in die Gartenstraße steht der Gebäudeteil des alten Notariats leer. Das Haus gehört der Stadt und diese überlegt sich, es zu verkaufen.

Ins Gespräch gebracht hat den Verkauf des alten Laichinger Notariats die LAB-Fraktion am Montag bei der Debatte um den neuen städtischen Haushalt. Sie schlug vor, dass Gebäude zu veräußern und mit dem Erlös die Befestigung des Platzes bei der ehemaligen Zuckerbuche in Angriff zu nehmen. Die hierfür eingestellten 25 000 Euro will Kämmerer Thomas Eppler nun aber an anderer Stelle „heraus schwitzen“. Verwaltung und Stadträte zeigten sich jedoch einig darin, dass über die Zukunft des Gebäudes gesprochen werden soll, inklusive der Frage, ob das Haus verkauft wird.

Weil der öffentliche Teil der Sitzung am Montag bis Mitternacht ging, schenkten sich die Räte den nicht-öffentlichen Teil. Darin sollte der neue Besitzer des städtischen Gebäudes in der Mohrengasse bestimmt werden. Dies soll nun am 20. März geschehen.