Stadt Laichingen soll Umweltpreis ausloben

Bei den jährlichen, öffentlichen Beratungen über den Entwurf des städtischen Haushalts haben die Fraktionen die Möglichkeit, diesem einen eigenen Stempel aufzudrücken. Am Montag war es wieder soweit. Den meisten Erfolg erzielte die CDU, die gleich für drei (von vier) Anträgen die Zustimmung des Gemeinderats bekam. Aber auch Igel und LAB konnten sich mit eigenen Anliegen durchsetzen. Die BWV, die größte Fraktion, verzichtete gänzlich auf Anträge. Die Übersicht.

CDU

Bürgermeister Klaus Kaufmann machte keinen Hehl daraus, dass er wenig begeistert ist von der Idee der CDU, noch in diesem Jahr eine Bürgerversammlung abzuhalten. Für eine solche brauche die Stadt externe Hilfe, Moderatoren, „eine gewisse Anleitung“. Dies koste zusätzlich Geld und nehme Ressourcen der Verwaltung in Anspruch, die diese eigentlich gar nicht habe. Doch die CDU setzte sich durch – nicht zum ersten Mal mit einem solchen Antrag. Allein: Stattgefunden hat eine Bürgerversammlung – trotz vorliegendem Beschluss des Rats – noch immer nicht. Kaufmann erinnerte am Montag an die Gründe: Man habe zuletzt keinen Termin gefunden, der für alle gepasst hätte. Nun in diesem Jahr der nächste Anlauf.

Ebenfalls eine Mehrheit fand der CDU-Antrag, den Zugang zum Sitzungssaal des Alten Rathauses barrierefrei zu gestalten. Auch hier grüßte das Murmeltier, schon einmal hatte die CDU mit einem solchen Antrag Erfolg. Umgesetzt wurde er aber auch bis heute nicht. Nun soll die Stadt abermals prüfen, wie gehbehinderte Menschen in den Sitzungssaal gelangen sollen, im Gespräch sind ein Aufzug (müsste angebaut werden) und ein Treppenlift. Der Einbau eines solchen soll auch für das neue Rathaus an der Bahnhofstraße geprüft werden.

Grünes Licht auch für die Aufstockung der Schulsozialarbeit: Für diese hatte eindringlich Bettina Bochtler geworben, Konrektorin der Realschule. „Es brennt“, sagte sie. Die bereits eingesetzten Schulsozialarbeiter würden „Überstunden ohne Ende“ vor sich herschieben. Als Ursache nannte Bochtler Eltern, die ihre Kinder – trotz Hauptschulempfehlung – an der Realschule oder dem Gymnasium angemeldet hätten. Die Folge: Überforderung und Frust, die sich im Pausenhof entladen würden. Bochtler sprach von „Gewalteskalationen“. Zunächst sollen nun 40 000 Euro für mehr Personal in der Schulsozialarbeit eingeplant werden. Wo das Geld für die kommenden Jahr herkommt, ist noch offen.

Abgelehnt: ein von der CDU gefordertes Sanierungs- und Erweiterungskonzept für den Friedhof und insbesondere die Aussegnungshalle.

LAB

Auch die LAB hat für eigene Anträge Mehrheiten bekommen. Die Stadt muss sich so jetzt Gedanken darüber machen, wie sie die Parksituation in der Hirsch-, Schul-, Olga-, Karl- und Hindenburgstraße verbessert. Knapp (13 Ja-, 11 Nein-Stimmen) ging der von LAB-Sprecher Bernhard Schweizer erläuterte Antrag durch. Gegenargument einiger Ratskollegen: Bevor Parkflächen ausgewiesen werden, um dem wilden Parken einen Riegel vorzuschieben, sollte das Ergebnis des Fahrradkonzepts für die Innenstadt abgewartet werden. Dieses soll noch dieses Jahr debattiert werden.

Klare Zustimmung bekam die LAB hingegen für ihren Antrag, dass sich die Verwaltung Gedanken machen müsse, wie sie alternative Wohnformen in Laichingen ermöglicht. Laut Schweizer sei auch eine weitere Wohnanlage für betreutes Wohnen oder auch der Bau von Wohnungen für Wohngemeinschaften denkbar. „Wir müssen was tun“, sagte Schweizer. Er regte an, mit der Kreisbaugesellschaft oder der Wohnbaugenossenschaft Münsingen zu sprechen.

Abgelehnt wurde der LAB-Dauerbrenner, den Platz bei der Zuckerbuche zu befestigen und auch für Wohnmobilstellplätze zu sorgen. Argumente dagegen: Der Zirkus braucht das Gras für seine Tiere und Wohnmobile sind im Heidehof gut aufgehoben.

Igel

Zustimmung bekamen die Igel von ihren Ratskollegen für ein Totholzkonzept. Was vielleicht auch daran lag, dass dies die Stadt zunächst nichts kosten dürfte. Denn ein solches schlummert bereits in der Schublade der Kreisforstverwaltung. Kosten könnten indirekt dann entstehen, wenn durch Totholzbereiche der Einschlag im Forst und in der Folge die Erlöse aus dem Holzverkauf geringer ausfallen. Ausgiebig diskutierten die Stadträte über den nächsten Antrag der Igel. Die Fraktion schlug vor, dass die Stadt Laichingen wieder einen „Umweltpreis“ in Höhe von 3000 Euro ausloben soll. Einen solchen habe es vor einigen Jahren schon einmal gegeben. Und mit diesem sollen nun abermals umweltfreundliche Projekte ausgezeichnet und gefördert werden. Elisabeth Enderle (BWV): „Das find’ ich gut.“ Zurückhaltung bei Bernhard Schweizer, der ein kompliziertes Prozedere auf die Verwaltung zukommen sah. Gänzlich auf Ablehnung traf der Antrag bei Kurt Pöhler (LAB). Er kritisierte, dass mit einem solchen Preis (oder einer Umweltprämie) ein Verwaltungsaufwand erzeugt werde, dessen Kosten um ein Vielfaches höher seien als die 3000 Euro. Dr. Günter Schmids (Igel) Vorschlag, dass man dazu die Verwaltung gar nicht brauche, sondern dass der Rat einen solchen Preis auch selbst vergeben könnte, konnten dann die meisten folgen.

Abgelehnt: ein Planungsbeitrag, um einen Workshop zur Stadtentwicklung zu veranstalten.

BWV

Die größte Fraktion, die BWV, sah keinen Grund, beziehungsweise Bedarf, eigene Anträge zu stellen. Was allerdings nicht bedeutet, dass sie sich nicht wiederfindet im neuen städtischen Haushalt, der im Mai verabschiedet werden soll. Auch sie war eingebunden in die Gespräche, die die Verwaltung im Vorfeld der Erstellung des Haushaltsentwurfs mit den Fraktionen über Schwerpunkte im Haushalt 2019 geführt hat. Diese wurden am Montag aber nicht mehr erläutert.