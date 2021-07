Stadt Laichingen bietet Impfmöglichkeit an

Die Stadt Laichingen plant eine Impfmöglichkeit am Donnerstag, 15. Juli, für all jene, die noch keine Möglichkeit oder keinen Termin für eine Erstimpfung erhalten haben. Geimpft wird mit dem Vakzin Johnson & Johnson – also braucht es im Anschluss keinen Zweitimpftermin. Das Impfangebot soll es am Donnerstag, 15. Juli in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen geben.

Eine Anmeldung wird empfohlen

Eine Anmeldung wird empfohlen und zwar unter www.impfen-bw.de. Dort erhalten Impfwillige dann einen Laufzettel, der ausgedruckt zur Impfmöglichkeit mitgebracht werden sollte. So auch die Anamnese. Mitzubringen sind außerdem – wenn vorhanden – ein Impfpass sowie ein Medikamentenplan. Um sich auszuweisen, sollten Interessierte an der Impfmöglichkeit in Laichingen dann auch den Personalausweis in die Daniel-Schwenkmezger-Halle mitbringen.