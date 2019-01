Stadt lässt Tausende Fichten pflanzen, dabei gelten die Bäume als „Auslaufmodell“

Vor allem neue Fichten sollen im Laichinger Stadtwald sprießen. Dies hat der Gemeinderat beschlossen. Er segnete den Betriebsplan für das Forstjahr 2019 ab. Dass so viele neue Nadelbäume gepflanzt werden sollen, stieß allerdings auf Verwunderung im Gremium. Denn der Baum hat Probleme mit dem Klimawandel.

„Ist die Fichte nicht ein Auslaufmodell?“, wollte Stadtrat Günter Schmid (Igel) bei der jüngsten Sitzung von den beiden Fachmännern wissen, von Laichingens Revierförster Alfred Daiber und von Thomas Herrmann, dem Fachdienstleiter der Abteilung Forst und Naturschutz beim Landratsamt des Alb-Donau-Kreises. Schmid verwies auf Meldungen, wonach vor allem die Fichte Probleme mit dem Klimawandel habe. Da wundere es ihn, dass in diesem Jahr stolze 4300 neue Fichten im Laichinger Stadtwald gepflanzt werden sollen, 6000 neue Bäume insgesamt. Ihm zur Seite sprang Uli Rößler (BWV). Dass zwei Drittel der neuen Bäume Fichten sein sollen, schien ihm „nicht so ganz plausibel“.

Die Erklärung folgte auf den Fuß. Alfred Daiber erläuterte, dass es Vorgabe sei, den Fichtenanteil nicht unter 30 Prozent fallen zu lassen. Hintergrund ist die gute Vermarktbarkeit des Nadelbaums. Zu 90 Prozent bestehe heutiges Bauholz aus Fichte. Mit der Fichte verdient Laichingen Geld. Man wolle dem Laichinger Rat ja auch ein entsprechendes finanzielle Ergebnis vorlegen. Welches sich im vergangenen Jahr auch wieder sehen lassen konnte. Als Gewinn konnte die Stadt 85 000 Euro einstreichen.

Das sagt das Land

Aber auch deshalb bestehe kein Grund zur Fichten-Skepsis: Der gute Boden, viel Niederschlag und die recht hohe Lage sorgten dafür, dass Fichten rund um Laichingen auch mittel- und langfristig Zukunft haben und das trotz des Klimawandels, so Daiber und Herrmann. Andernorts seien die Bedingungen in der Tat nicht mehr ideal. Dies bestätigt Jürgen Wippel der SZ, der stellvertretende Pressesprecher des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Je nach Lage habe die Fichte auch aus Sicht des Landes weiter eine „Zukunftschance“. Entscheidend seien Standort und Pflege. Wippel verwies auf den aktuellen Waldstandsbericht seines Dienstherren, Minister Peter Hauk (Ländlicher Raum und Verbraucherschutz). Darin heißt es, dass artenreiche, naturnahe und standortangepasste Mischwälder auf ganzer Fläche, „die auch zukünftig nennenswerte Nadelholzanteile aufweisen“, anzustreben seien. Neben Douglasie und Tanne liefere die Fichte „das für den Baubereich wichtige Nadelholz“.

Nicht ganz so befriedigend dürfte die Antwort der Fachleute für manchen Rat auf die Frage von Gisela Steinestel (Igel) ausgefallen sein. Diese wollte wissen, was denn der Stand der Dinge beim „Totholzkonzept“ sei. Antwort: Dieses liege „in der Schublade“. Was Bernhard Schweizer (LAB) zum Kommentar verleitete: In der Schublade sei das Konzept selbst auch nicht mehr als „Totholz“. Immerhin: Bürgermeister Klaus Kaufmann schlug vor, dass dieses im Frühjahr vorgestellt wird.

Ziemliches Eschesterben

Während weiter auf die Fichte gesetzt wird, scheint für die Esche auch im Laichinger Stadtwald die Zeit abgelaufen zu sein. Bernhard Schweizer wollte wissen, inwieweit das Eschensterben auch in Laichingen grassiere. Ziemlich, lautete die Antwort. Nüchtern rechnete Alfred Daiber vor, dass die Esche zuletzt zwölf Prozent der Waldbäume ausgemacht habe, in absehbarer Zeit dürfte ihr Anteil nur noch bei acht bis neun Prozent liegen.

Und der Borkenkäfer? Hier gab es eine gute Nachricht. Im vergangenen Jahr hätte dem Laichinger Wald „sehr wenig“ Sturm- und Käferholz entnommen werden müssen. Der Laichinger Wald sei in guter Verfassung, „stabil“, so Thomas Herrmann.

Trotzdem sei Laichingen von der Käferplage andernorts betroffen – indirekt. Man habe sich mit „viel Schadholz“ auf dem Markt auseinandersetzen müssen. Zwar sei die Konjunktur gut, es werde viel gebaut und das Holz würde gebraucht. Die Preise (für Fichte) seien aber dennoch gesunken. Die Verantwortlichen für den Laichinger Wald konnten aber reagieren. Sie schlugen mehr Laubholz.

