St. Martinsumzug in Laichingen

Nach zwei Jahren Pause konnte der römische Offizier St. Martin in diesem Jahr zum Glück wieder hoch zu Ross durch die Straßen von Laichingen reiten. Zu Beginn des Martinsumzugs versammelten sich die Kinder zahlreich zu einer kurzen Andacht mit Pfarrer Karl Enderle in der Kirche Maria Königin. Die Kinder des katholischen Kindergartens sangen in der katholischen Kirche ein Lied und stimmten auch damit alle auf den Umzug ein. Im Anschluss begleiteten die vielen Kinder, Eltern und Großeltern in einem langen Zug St. Martin mit ihren bunten Laternen auf den Laichinger Marktplatz. Der Laichinger Posaunenchor sorgte für die stimmungsvolle musikalische Gestaltung – im Kirchhof, auf dem Weg und am Marktplatz. Dort wurde die Mantelteilung nachgestellt und so teilte St. Martin seinen Mantel großherzig mit dem armen Bettler. Wieder zurück im Kirchhof freuten sich die Kinder über eine Martinsbrezel, die sie von ihrem St. Martin (Manuel Mayrlechner) bekamen und ein Gute-Nachtlied des Posaunenchors.

Aufgrund des milden Wetters nahmen sehr viele Familien die Einladung des katholischen Kindergartens an und blieben noch auf ein warmes Getränk oder etwas zu Essen im Kirchhof stehen und genossen das Beisammensein. Allen Beteiligten ein herzliches Vergelt’s Gott für ihr „Sankt-Martin-sein“.

Die gesammelten Spenden wurden an die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller überwiesen. Herzlichen Dank für Ihre Spende.