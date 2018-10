Stäudle überzeugt Kunden bei Hausmesse mit modernen Büroideen

Das Laichinger Unternehmen „Stäudle DerBüroprofi“ hat kürzlich seine gewerblichen Kunden zu einem inzwischen schon traditionellen Oktoberfest samt Stäudle-Hausmesse ins Technik-Zentrum in die Carl-Benz-Straße eingeladen. „Knapp 100 Firmenkunden aus Handwerk, Industrie, Gastronomie, Banken und Dienstleister sind unserer Einladung gefolgt“, berichtet Niki Rieck.

Wie jedes Jahr seien laut Mitteilung auch Partner des Laichinger Unternehmens auf der Hausmesse anzutreffen gewesen. In diesem Jahr stellte die Firma „Extra Computer“ Notebooks, Computer, Industrie-PCs und Server- sowie Cloudlösungen vor. Im Bereich Telekommunikation war Hersteller „Mitel“ vor Ort und im Segment Büroeinrichtung präsentierte „Object Carpet“ Teppichböden für ein modernes Büro. Auch Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann verschaffte sich einen Überblick vor Ort.

„Unter dem Motto ,modern workplace by Stäudle’ zeigen wir unsere Kompetenz in den Bereichen Software, Hardware und Einrichtung für eine erfolgreiche Unternehmenskommunikation“, wird Geschäftsinhaber Jürgen Rieck in einer Mitteilung zitiert. Dabei zeigen Spezialisten aus den Bereichen IT, Telekommunikation, Print & Copy und Büroeinrichtung individuelle Lösungen für eine moderne Büroumgebung. Ein Arbeitsplatz müsse heute nicht immer am Schreibtisch im Büro sein, er könne im Homeoffice, unterwegs oder bei einem Kunden sein. Und von jedem Ort, zu jeder Zeit, möchte der Geschäftsmann Zugriff auf seine Daten und Dokumente haben.

Das Technik-Team unter Abteilungsleiter Stefan Riedmaier habe diese Möglichkeiten laut Mitteilung umgesetzt und präsentiert. „Jedoch nicht nur der Verkauf und die Neuinstallationen stehen in unserem Focus, unsere große Stärke ist ein schneller, unkomplizierter und kompetenter Service“, so Technikchef Riedmaier. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden wieder so zahlreich gekommen sind und fühlen uns in unserer Arbeit und auch mit unserem Messethema ,modern workplace’ total bestätigt“, berichtet Rieck. Mit einem Fassanstich wurde der gemütliche Teil des Tages eingeleitet.