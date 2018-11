Städtepartnerschaft als „Volksdiplomatie“

Wohl selten sei bei einer internationalen Konferenz der Name Laichingen so oft gefallen, wie unlängst in Berlin und Wittenberg. Das hat nach eigener Auskunft Joachim Claus sehr gefreut, den Vorsitzenden der West-Ost-Gesellschaft (WOG) auf der Laichinger Alb. In Berlin und der Lutherstadt Wittenberg wurde das zehnte Deutsch-Belarussische Partnerschaftstreffen abgehalten.

Die Partnerschaftstreffen finden in zweijährigem Wechsel in Weißrussland und in Deutschland statt. Neben dem offiziellen Programm im Deutschen Bundestag und in der evangelischen Akademie zu Wittenberg stand auch der Kontakt der Laichinger Delegation mit den befreundeten Partnern aus dem belarussischen (weißrussischen) Neswish im Mittelpunkt. Trotz eines Wechsels an der dortigen Rathausspitze sei beiderseits der Wunsch nach einer Fortsetzung der bestehenden Zusammenarbeit zum Ausdruck gekommen.

Olga Myshalova und Kristina Litvinova überbrachten die Grüße aus Neswish – „natürlich einschließlich einiger Flaschen des obligatorischen Wodkas“, heißt es weiter in der Mitteilung der WOG.

Für „enkeltaugliche“ Welt

Einer der Schwerpunkte der WOG vor Ort im postsowjetischen Staat sei neben völkerverbindenden Begegnungen hier wie dort vor allem die Zusammenarbeit zugunsten Behinderter, Kindereinrichtungen und älterer Menschen. In diesem Zusammenhang wurden als Teil der Konferenz auch eine Kindertagesstätte und ein Altenheim der Wittenberger Arbeiterwohlfahrt besucht. Weitere Themen waren anhand kommunaler Beispiele die Gestaltung einer nachhaltigen „enkeltauglichen“ Welt und die Rolle der Kirchen bei Partnerschaftsprojekten.

Nicht nur die Laichinger, sondern auch weitere Vertreter der WOG aus Baden-Württemberg konnten auf entsprechende eigene Vorhaben, bis hin zum Betrieb eines Hospizes für Kinder mit „einer leider nur begrenzten Lebenserwartung“ in der Stadt Mogilew nahe der russischen Grenze, verweisen. „Spendenmittel kommen unmittelbar vor Ort an“, betonte Joachim Claus.

Jugendliche einbinden

Für die Zukunft äußerten er und die Schatzmeisterin der WOG in Baden-Württemberg, Rosl Gebhardt (Feldstetten), den Wunsch, dass man auch „horizonterweiternd“ mehr Jugendliche und Schulen aus der hiesigen Region in die künftige Arbeit als „Volksdiplomaten“ einbinden könne. Aus Belarus und Deutschland waren nämlich erstmals auch Jugendgruppen angereist, die das Treffen in Wittenberg mit viel Musik, Stimmung und selbstgedrehten Videos bereicherten.

In zwei Jahren soll die nächste entsprechende Städtepartnerschaftskonferenz dann in der historischen Stadt Brest stattfinden. Auch dieses Ereignis wollen sich die hiesigen Älbler möglichst nicht entgehen lassen.