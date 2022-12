s'Prinzle auf urschwäbisch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderverein Stadtbücherei Laichingen hatte zu einer Lesung eingeladen und etwa 50 Personen haben sich über eine interessante und amüsante Erzählung gefreut.

Bei der Begrüßung erinnerte der Vorsitzende, Friedemann Schlumberger, an die Gründung und die Ziele des Fördervereins. In nächster Zeit steht die Erweiterung der Bücherei zu einem kulturellen Zentrum im Vordergrund, so dass Veranstaltungen ohne große Verschiebeaktionen stattfinden können.

Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupery wurde in über 500 Sprachen übersetzt, jetzt auch in urschwäbisch. Die gebürtige Laichingerin Gudrun Mangold hat ihr „Prinzle“ aus dem Französischen ins Urschwäbische der Laichinger Alb übertragen.

Das Buch erschien zuerst 1943 in New York. Dorthin war Saint-Exupery ins Exil geflüchtet. Die Freundschaft und die Menschlichkeit, das Mitgefühl stehen im Vordergrund in der mit Bildern versehenen Erzählung. Die Abenteuer des kleinen Prinzen, sein Umgang mit Blumen, Tieren und unterschiedlichen Menschen regen zum Nachdenken an und manchmal auch zum Schmunzeln.

Richard Behlmer, Urschwabe und angesehener Laichinger, begann seine Lesung mit Seite 1, damit die Anwesenden die folgenden Kapitel entsprechend einordnen konnten. Nicht alle Besuche des kleinen Prinzen auf den verschiedenen Planeten konnten vorgelesen werden; der Zusammenhang wurde dann kurz erläutert. Richard Behlmer beendete die Lesung mit den seiner Meinung nach wichtigsten Sätzen des ganzen Buches, dem Geheimnis des Fuchses, das dieser dem Prinzle mit auf seinen weiteren Weg gibt: „Guad sieht ma bloß mit am Herza. Uff was akommt, de'scht fr d'Auga osichtbar.“

Die Lesung war ein Genuss und der lang anhaltende Beifall wohlverdient. Der Vorsitzende bedankte sich beim „Vorleser“ und überreichte ein Geschenk. Die Anwesenden wurden vom Förderverein und der Stadtbücherei zu Punch, Glühwein und Stollen eingeladen.