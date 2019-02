Sportverein Suppingen schließt Tischtennisabteilung, dafür neuer Jugendbeirat

Der Sportverein Suppingen hielt am Freitag seine Mitgliederversammlung im Sportheim ab. Die der Einladung zahlreich gefolgten Mitglieder wurden anhand umfassender Berichte der Vorstandschaft laut Mitteilung ausführlich über das abgelaufene Vereinsjahr informiert. Neu gegründet wurde ein Vereinsjugendbeirat.

Vorsitzender Bernd Kühnle eröffnete die Mitgliederversammlung und begrüßte die Anwesenden. In seinem Bericht ging er auf „die vielen positiven Punkte“ des abgelaufenen Vereinsjahrs ein und dankte Mitgliedern und Helfern für ihren engagierten Einsatz. Er machte keinen Hehl daraus, dass es auch schwierige Aufgaben zu lösen galt und gilt, die die Verantwortlichen auch emotional berühren und den Spaßfaktor bei der Vereinsarbeit bremsen. Auch in 2018 gab es beim SVS wieder viel zu tun, sei’s im organisatorischen oder im sportlichen Bereich oder aber auch bei Veranstaltungen, wo neben dem Weinfest insbesondere auch die Theateraufführungen zu nennen sind.

Kassier Michael Nüßle konnte von einer guten Finanzlage des Vereins berichten und zeigte anschaulich auf, welch große Summen bei insgesamt 699 Buchungen im Vereinsjahr bewegt wurden. Letztlich sei der Verein, trotz der Investitionen der vergangenen Jahre, schuldenfrei.

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen, so erläuterte Schriftführer Gerald Dußler, war auch in 2018 weiter positiv und sei auf mittlerweile 587 gestiegen. Leider musste mangels Nachfrage die Tischtennisabteilung zum Jahresende 2018 geschlossen und beim Verband abgemeldet werden. Stattdessen konnte durch „die überaus positive Bilanz“ der relativ neuen Kurse „Jumping-Fitness“ an anderer Stelle das Sportprogramm wieder gestärkt werden.

Kleinkunstabend im April

Die vielen Aktivitäten und Veranstaltungen, vor allem waren das in 2018 das Weinfest und die Theateraufführungen zum Jahreswechsel, wurden nochmals aufgezeigt und auch ein Ausblick auf das „Kommende“ wurde präsentiert. Highlights dürften der Kleinkunstabend mit dem aus Funk und Fernsehen bekannten Bernd Kohlhepp mit seinem Programm „Hämmerle TV – total vernetzt“ am 13. April in der Kornberghalle Suppingen, die SVS-Jahresfeier am 26. Oktober und die Theatertage zum Jahreswechsel 2019/2020 sein.

Auf Empfehlung der Kassenprüfer konnte dann der stellvertretende Ortsvorsteher Hansjörg Götz die Entlastung des Vorstands vornehmen, die einstimmig erfolgte.

Nach der Pause ging es mit den Berichten der einzelnen Abteilungen weiter:

Jana Söll für die Turnabteilung, Patrick Nüßle für die Fußballabteilung und Ralf Burkhardt für die Bereiche Jugendfußball und AH stellten die vielfältigen Aktivitäten im Einzelnen sehr kurzweilig vor. Egal ob Kinderfasching, Jugendfußballturnier, Jumping-Fitness und Gesundheitskurse, Ausflüge der Jugend und der AH: Besuche von Sportveranstaltungen bis hin zu Gastauftritten bei Nachbarvereinen und vieles mehr wurde in anschaulichen Präsentationen dargestellt. „Ein Beleg dafür, wie vielfältig und aktiv der Verein sich präsentiert.“

Die anschließenden Wahlen, von Versammlungsleiter Tobias Haussmann souverän moderiert, zogen folgende Änderungen nach sich: Patrick Nüßle wechselt vom stellvertretenden Abteilungsleiter Fußball zum Stellvertreter Jugendfußball. Manuel Hetterich wurde zum Abteilungsleiter Fußball, Oliver Stucke zu seinem Stellvertreter und Ingo Borst als Beisitzer neu in die Vorstandschaft gewählt. Alle anderen Mandatsträger wurden, soweit sie zu wählen waren, in ihren Ämtern bestätigt.

Da keine Anträge zur Tagesordnung eingegangen waren, konnte Bernd Kühnle unter dem Punkt „Verschiedenes“ noch den neu gegründeten Vereinsjugendbeirat (Jannik Söll, Laura Stucke, Franziska Stoll, Hannes Stucke und Joris Stucke) vorstellen und gemeinsam mit Jannik Söll deren Aufgaben erläutern. Ebenfalls unter „Verschiedenes“ wurde die geplante Einführung einer Vereins-App vorgestellt und die Mitglieder um Mitwirkung bei der Auswahl der notwendigen und wünschenswerten Inhalte dieser App animiert.

Der zweiteVorsitzende Rolf Bucher dankte den aus der Vorstandschaft ausscheidenden Mitgliedern Florian Claß, Frank Burkhardt, René Nüßle und Uwe Mangold für ihren engagierten und teils langjährigen Einsatz zum Wohle des Vereins und würdigte deren Vorbildfunktion in punkto Einsatzwille und Kameradschaft.