Sportler geehrt: 81 Mal Sportabzeichen beim TSV Laichingen

„Das Deutsche Sportabzeichen ist eine tolle Sache für Sportfreunde jeden Alters.“ Dies sagte Armin Riek, Leiter der Sportabzeichen-Teams beim TSV Laichingen, als er zusammen mit Hildegard Breuer, Martin Klenk, Manuela Marquardt und Joachim Tornow die erfolgreichen Sportler aus Laichingen ehrte und ihnen die entsprechenden Urkunden und Ehrennadeln übergab.

Das Sportabzeichen-Team des TSV Laichingen zählte in dieser Saison 81 erfolgreiche Teilnehmer, die ihre Urkunden und Abzeichen am Donnerstagabend in der Gaststätte Waldstadion entgegen nehmen konnten. Außerdem waren sieben Familien erfolgreich und erhielten zusätzlich zu den Einzelurkunden eine spezielle Urkunde „Familien-Sportabzeichen“.

Die Sportabzeichen verteilen sich auf 34 Kinder und Jugendliche sowie 47 Erwachsene. „Wir hatten in diesem Jahr weniger Teilnehmer als in den Vorjahren“, sagte Armin Riek und wusste auch einen Grund: 25 Sportler haben zwar mitgemacht, aber nicht alle Prüfungen am Ende abgelegt. So könnten sie auch keine Urkunde und Auszeichnung erhalten. „Das ist schade“, erklärte er.

Armin Riek bedankte sich bei seinen Kollegen vom Sportabzeichenteam, die das ganze Jahr über immer wieder im Einsatz war und alle Daten zusammentrugen. Er hatte noch eine Bitte an die Versammelten im Waldstadion: Neue Mitstreiter im Sportabzeichen-Team werden gesucht. „Wir Prüfer werden auch nicht jünger. Wir können Nachfolger gebrauchen“, erklärte Riek mit dem Verweis auf einen Prüferlehrgang im nächsten Jahr. Gerade Teilnehmer des Sportabzeichen seien prädestiniert für die Aufgaben eines Prüfers, die den Ablauf und die Praxis kennen.

Angesichts des Nebelwetters und der nass-kalten und unfreundlichen Witterung am Donnerstagabend hatten sich etwas weniger Sportler zu der Ehrung eingefunden, die dann der Reihe nach ihre Urkunden und Abzeichen ausgehändigt bekamen, verbunden mit Glückwünschen und Worten des Dankes. „Wir beglückwünschen alle erfolgreichen Teilnehmer, die sich den Wettbewerben stellten und zudem etwas für ihre Gesundheit und Fitness das Jahre getan haben“, sagte Riek, bevor er mit Hildegard Breuer, Martin Klenk, Manuela Marquardt und Joachim Tornow die Ehrungen vornahm. Er warb darum, dass sich auch im nächsten Jahr wieder viele Teilnehmer zu den einzelnen Disziplinen melden. Die ersten Glückwünsche des Sportabzeichen-Teams gingen an die sieben Familien Glück, Sommer, Müller, Kneer, Pratz, Manz und Möller-Striebel für ihr Mitmachen.

Das Sportabzeichen sei das sportliche Ehrenzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes, erläuterte Riek und sagte: „Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung für gute vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit, die jeder Sportbegeisterte erwerben kann, sofern er erfolgreich an den Leistungsprüfungen teilgenommen hat.“ Die geforderten Leistungen seien entsprechend dem Lebensalter des einzelnen Bewerbers abgestuft und in vier Auswahlgruppen gegliedert.

Die Disziplinen reichen von Kurz- bis Langstrecken-lauf, Hoch- und Weitsprung, Ballwurf und Kugelstoß bis zum Schwimmen, Walking und Radfahren. Für geübte Turner bestehe in drei Disziplinen die Möglichkeit, die Leistungen für das Deutsche Sportabzeichen durch Übungen im Geräteturnen zu erbringen. Es ist also für Abwechslung und Auswahl gesorgt. Aus jeder der vier Disziplingruppen kann sich der Bewerber eine Wunschdisziplin auswählen und sich so seinen persönlichen sportlichen Vierkampf zusammen stellen.