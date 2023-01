Sportkalender füllte sich im Laufe des Jahres wieder

Auf ein ereignisreiches und sportliches Jahr blickt Jonas Esterl, Präsident Sportkreis Alb-Donau/Ulm, im Rahmen der Serie „Mein Jahr“ zurück.

Das nun zu Ende gehende Jahr begann wenig positiv für uns Sportlerinnen und Sportler. Viele Sportveranstaltungen oder Wettkämpfe konnten aufgrund der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2022 leider nicht stattfinden. Erfreulicherweise nahmen dennoch viele Sportarten, wenn auch mit kleinen Unterbrechungen, ihren Liga- und Spielrundenbetrieb wieder auf und führten ihn zu Ende.

Entspannung mit Corona-Pandemie zeigte sich an Sportkalender

Mit Entspannung der Corona-Pandemie füllte sich zum Glück auch wieder der Sportkalender. Und so durfte ich, nur wenige Tage nach dem Sportkreistag in Westerstetten, meinen ersten „offiziellen“ Termin als neuer Präsident des Sportkreises Alb-Donau/Ulm wahrnehmen. Besonders gefreut hat es mich, dass dieser Termin ein Bezirkskinderturnfest war. Denn es waren genau diese Art von Veranstaltungen und Zusammentreffen, die uns Sportlerinnen und Sportlern in den vergangenen zwei Jahren gefehlt hatten. Denn Sport und Bewegung schaffen Ausgleich und Lebensqualität und stärken zugleich die individuelle Gesundheit sowie die physische und mentale Stärke bis ins hohe Alter. Auch deshalb ist der Sport so wichtig für unsere Gesellschaft. Umso wichtiger sind die sportlichen Zusammentreffen wie im Rahmen von Wettkämpfen, Turnfesten oder Ligaspielen, bei denen die Freude am gemeinsamen Bewegen und Sporttreiben, das sich Messen im Wettkampf, das Anerkennen und Wertschätzen der Leistungen aller Sportlerinnen und Sportler sowie insbesondere auch Geselligkeit und Austausch im Mittelpunkt stehen.

Sommer und Hebst mit vielen Jubiläen

Im Sommer und Herbst standen viele Jubiläen von Sportvereinen sowie viele Ehrungen für langjährige und engagierte Ehrenamtliche im Sport auf dem Programm. Eine Wertschätzung, die uns im Sportkreis besonders wichtig ist. So hat es mich auch besonders gefreut als im November mitgeteilt wurde, dass die Ehrenamtskarte des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2023 auch in unserem Sportkreis, nämlich in der Stadt Ulm, erprobt wird. Die Sportstadt Ulm mit ihren vielen Ehrenamtlichen wird somit zu einem wichtigen Vorreiter und Impulsgeber für die landesweite Einführung. Gerade in der heutigen Zeit gilt es, alle Anstrengungen zu unternehmen, wieder mehr Menschen für ein Ehrenamt in unseren Sportvereinen zu gewinnen und diese wichtige und großartige Arbeit auch entsprechend wertzuschätzen und anzuerkennen. Denn für einen Sportbetrieb, den wir uns alle wünschen, sind die großartigen Leistungen unserer Ehrenamtlichen unabdingbar und von unschätzbarem Wert.

40.000 Euro für Jugendabteilungen von 286 Vereinen

Auch im Bereich der Jugendförderung konnten wir im Sportkreis einiges bewegen. So haben wir im Sportkreispräsidium beschlossen, im Jahr 2022 insgesamt knapp 40.000 Euro den Jugendabteilungen unserer 286 Vereine zukommen zu lassen. Die Förderung der Jugendarbeit ist uns ein zentrales Anliegen. Schließlich ist der organisierte Sport im Alb-Donau-Kreis nicht zuletzt auch größter nicht staatlicher Akteur in der Kinder- und Jugendarbeit. Es gilt daher auch die Jugendarbeit weiterhin intensiv zu unterstützen.

Weitere Herausforderungen im neuen Jahr

Blicken wir auf das kommende Jahr, so steht der Sport leider wieder vor großen Herausforderungen: Energiekrise, Ukraine-Krieg, Flüchtlingsbewegungen. Auch bei der Überwindung dieser Herausforderungen wird und kann der Sport aufgrund seiner gesellschaftlichen Bedeutung einen wichtigen Beitrag leisten. Viele Vereine sind derzeit in Sorge angesichts der hohen Energiekosten für ihre eigenen Einrichtungen oder der von ihnen genutzten kommunalen Einrichtungen. Als Sportkreispräsident möchte ich nicht, dass Sporteinrichtungen wie beispielsweise Hallen aufgrund hoher Energiepreise vorübergehend geschlossen werden müssen. Welche fatalen Folgen dies für unsere Vereine, für den Sport, aber auch für die Gesellschaft hätte, möchte ich gar nicht weiter ausführen. Ich möchte auch nicht, dass anfallende Energiekosten auf die Mitglieder abgewälzt werden. Entscheidend wird sein, dass es uns und den Vereinen gelingt, gemeinsam mit den Kommunen gut durch diese Krise zu kommen, auch hinsichtlich der finanziellen Belastungen. Eine Patentlösung wird es hier sicher nicht geben. Dazu sind unsere Vereine und Kommunen zu unterschiedlich. Aber ein Faktor wird ganz entscheidend sein, und hier appelliere ich auch und insbesondere an die Kommunen: Unsere Sportvereine dürfen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Was wir brauchen ist eine offene und frühzeitige Kommunikation und einen vertrauensvollen Austausch. Der Sport muss bei diesen Entscheidungen mitgedacht und -bedacht werden, auch wenn es beispielsweise nur um moderate Temperaturabsenkungen in Halle oder Schwimmbad geht.

Zuversicht und Optimismus für Sportjahr 2023

Blicken wir aber mit Zuversicht und Optimismus in ein erfolgreiches Sportjahr 2023, in dem bei allen Herausforderungen der vergangenen Jahre der Sport und die Bewegung selbst wieder mehr im Mittelpunkt stehen. Der Sportkreis Alb-Donau/Ulm wird zum neuen Jahr Zuwachs erhalten, denn vier Flugsportvereine aus unserem Verbandsgebiet wurden in den WLSB aufgenommen und sind damit gleichzeitig auch Mitglied im Sportkreis: Fliegergruppe Blaubeuren e. V., Sportfliegerclub Ehingen e. V., Sportfliegerclub Ulm e. V, Flugsportverein Laichingen e. V.. Damit knackt der Sportkreis die Marke von 290 Mitgliedsvereinen.

Seit 20222 als Sportkreispräsident im Einsatz

Für mich persönlich brachte das Jahr 2022 den Weg vom aktiven Sportler in ein sehr schönes Ehrenamt, das Amt des Sportkreispräsidenten. Trotz der großen Verantwortung und zeitlichen Beanspruchung ein Ehrenamt, das unglaublich viel Freude bereitet. Einiges wurde gemeinsam im Sportkreispräsidium bereits auf den Weg gebracht. Viele Aufgaben liegen aber noch vor uns, die wir nur gemeinsam stemmen können. Bedanken möchte ich mich daher auch herzlich bei meinem Präsidium sowie dem erweiterten Sportkreisrat für die prima Unterstützung in meinen ersten Amtsmonaten, den guten Austausch, die tolle Zusammenarbeit und die vielen guten und innovativen Entscheidungen. Ich freue mich auf das Sportjahr 2023.