Sport in Corona-Zeiten beim SV Suppingen

Die Sportvereine sind wie viele andere durch die Coronakrise vor große Herausforderungen gestellt worden. Dass es trotzdem weitergehen muss, war auch den Verantwortlichen beim SV Suppingen klar. Deswegen hat sich der Verein neue Wege gesucht um den Sportbetrieb für seine Mitglieder aufrecht zu erhalten.

Relativ schnell nachdem der Sportbetrieb untersagt wurde, hatten die Übungsleiter schon Anfang April verschiedene Trainingspläne zusammengestellt, welche folgenden Inhalt hatten und kontaktlos außerhalb des Sportgeländes ausgeführt wurden, berichtet Schriftführer Gerhard Dußler.

Kinder und Jugendliche aus der Turnabteilung konnten mit kindgerechten Übungen den Fitnesspass erlangen, Tanzstunden über Videos zum Erlernen eines neuen Tanzes hat der Verein angeboten oder eine tägliche Turn-Challenge mit Bildern für ein gemeinsames Album.

Zudem gab es wöchentliche Team-Challenges über WhatsApp für Erwachsene sowie ein wöchentliches Fitnesstraining via Skype. Wer sich regelmäßig fit halten wollte, für den gab es von den Übungsleitern wöchentliche Trainingspläne für die individuelle Fitness der Vereinsmitglieder. Kleine Taktikeinheiten in regelmäßigen Abständen versorgten die Fußballer auch geistig mit neuem Wissen. Abgerundet wurden die Fitnesstrainings bei den Kickern via Skype und dem gemeinsamen Beisammensein im „virtuellen Sportheim“.

„Als am 10. Mai die erste CoronaVerordnung „Sportstätten“ veröffentlicht wurde, hatte sich ein Kompetenzteam gebildet und innerhalb einer Woche sämtliche Voraussetzungen geschaffen, um endlich wieder Sport beim SV Suppingen anbieten zu können“, erklärt Dußler. Hierfür wurden Leitfäden für Sporttreibende, Erziehungsberechtigte und Übungsleiter erstellt und bei den jeweiligen Übungsgruppen die Bereitschaft abgefragt. Innerhalb dieser Woche wurde Flächen-, Handdesinfektions- und Reinigungsmittel für die einzelnen Gruppen angeschafft, welche zentral nach Übungsgruppen sortiert in Boxen gelagert werden.

Die Vorgehensweise wurde mit der Stadt abgestimmt und notwendige Aushänge am Sportgelände angebracht. Ebenfalls ist für die notwendige Dokumentation gesorgt, um eventuell Infektionsketten nachverfolgen zu können. Ab dem 18. Mai bot man wieder einen eingeschränkten Trainingsbetrieb unter Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen an.

„Nach wochenlangem Online-Sport starteten wir endlich wieder mit einigen Sportstunden auf unserem Sport- und Trainingsplatz. Sicherheit und Gesundheit standen selbstverständlich an erster Stelle, weshalb wir eine Vielzahl an Hygienemaßnahmen sowohl für Sportler als auch für die Übungsleiter festgelegt hatten“, berichtet Dußler.

In dieser Woche trainierten die Aktiven Fußballer des SV Suppingen wieder zweimal wöchentlich und konnten mit knapp 20 Kickern aufgeteilt in vier Gruppen in das kontaktlose Training starten. Darüber hinaus begann mittwochs die Functional-Fitness-Gruppe mit dem Regelbetrieb und freitags konnten nacheinander drei Gerätturngruppen mit insgesamt 30 Teilnehmern den Übungsbetrieb aufnehmen. Abgerundet wurde die Sportwoche durch zwei Jazz-Tanz-Gruppen, welche samstagvormittags ihre Tänze einstudierten.

Nachdem am 22. Mai mit der neuen Verordnung weitere Lockerungen ab Anfang Juni in Aussicht gestellt wurden, wurden die Leitfäden des SV Suppingen umgehend angepasst und der Kontakt zur Stadt gesucht. Da aktuell in Baden-Württemberg auch wieder mit dem Hallensport begonnen werden kann und die Stadt Laichingen die Suppinger Kornberghalle ab dem 15. Juni wieder für den Übungsbetrieb freigibt, will der Verein selbstverständlich auch dieses Angebot unter Beachtung der gesetzlichen Pflichten annehmen und hat schon kurzfristig alles Notwendige organisiert.

Schriftführer Gerhard Dußler sagt: „So werden ab dieser Woche auch wieder eine weitere Jazz-Tanz-Gruppe, die Fußball-AH sowie zwei Jumping-Fitness-Gruppen den Trainingsbetrieb aufnehmen. Wir sind diesbezüglich optimistisch und hoffen nach und nach auch weitere Übungsstunden anbieten zu können.“