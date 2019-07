Spendenmarathon am Gymnasium bringt 6274 Euro ein

Von der großen Hitze oder Schulmüdigkeit so kurz vor den Ferien war bei den Schülern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums nichts zu spüren, als es jüngst darum ging, sich für einen guten Zweck einzusetzen. Die SMV hatte zum Spendenmarathon für das Schulprojekt „Tangkahan“ sowie die Albert-Schweitzer-Stiftung aufgerufen und dafür ein vielfältiges Angebot an Mitmachaktionen vorbereitet. Es kam eine stattliche Summe Spendengeld zusammen.

Neben den klassischen Laufrunden im Waldstadion gab es weitere sportliche Aktionen wie Beachvolleyball, Fußball, Mountainbike, Seilhüpfen und vieles mehr. Aber auch Denksportangebote wie Zauberwürfel lösen, Puzzeln und Schach spielen hatten einen großen Zulauf.

Die beeindruckendste Leistung erbrachten zwei Unterstufenschülerinnen beim Laufen: Leni Klebba aus der Klassenstufe 7 rannte im Laufe des Vormittags 50 Stadionrunden, Lynn Weiser aus der sechsten Klasse 40. Alina Reh lässt grüßen.

Spendengeldgeber sind überwiegend die Eltern der Schüler. Wer sich jedoch einfach nur so einbringen wollte, war herzlich willkommen als Helfer, damit die Aktionen überhaupt durchgeführt werden konnten. Der größte Teil der gewonnenen 6274 Euro geht über die Albert-Schweitzer-Stiftung an das Hospiz in Lambarene. In Tangkahan werden für die dortigen Schüler Musikinstrumente angeschafft werden.