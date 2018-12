Spenden der Alb für ein Kinderlachen

Mehrmals im Jahr schicken Mitglieder der Feldstetter „Rumänienhilfe Kinderglück“ Transporte mit Hilfsgütern in Dörfer im ehemaligen Siedlungsgebiet der Sathmar-Schwaben im Nordwesten Rumäniens. Auch 2018. Eine Bilanz.

Die Sachspenden umfassen laut Mitteilung Kinderkleidung, Spielsachen, Fahrräder und alles, was Kinderherzen zwischen zwei und 18 Jahren höher schlagen lässt. Damit, aber auch mit finanzieller Unterstützung, leistet die Hilfsorganisation Hilfe vor allem für das private Kinderheim Lacramioara in Carei mit 21 Kindern, sowie für die vor drei Jahren in privater Initiative gegründete Kindertagesstätte in Curtuiseni mit 110 Kindern und für die Kinder- und Jugendhilfe der Pfarrei in Beschened mit 50 Kindern. Ferner wird das Altenheim Sankt Elisabetha in Petresti unterstützt.

Wieder einmal hatten „hochherzige Spenderinnen und Spender“ so viel gut erhaltene Sachen bei den beiden Vorsitzenden Eberhard Schanbacher und Jakob Barth in Feldstetten abgegeben, dass die Gaben in 58 Umzugskartons gepackt und am Nikolaustag auf den weiten Transport zum Kinderheim geschickt werden konnten. Der Fahrer Ervin Lovinc möchte für diese Transporte keinen Lohn. Für ihn ist dies sein Dank an die Heimleiterin Katalin Orosz, die ihm und seiner Frau vor Jahren ein Mädchen zur Adoption anvertraut hat.

Ein Transporter mit Hänger lieferte jetzt am Montag 200 Päckchen und Pakete rechtzeitig vor Heiligabend ab. Diese Gaben und auch die vielen schriftlichen Weihnachtsgrüße würden von den Kindern schon sehnsüchtig erwartet. Sie wurden in den Grundschulen von Feldstetten und Westerheim, in der Kirchengemeinde Feldstetten und von den Mitgliedern „mit viel Liebe“ gepackt.

„In Dankbarkeit“ blicken die Verantwortlichen auf das zu Ende gehende Jahr zurück. Vor allem hätten sich die finanzielle Notlage und damit die Sorge um den Bestand des Kinderheims Lacramioara in Carei verbessert. Es erhält seit Juli einen monatlichen Zuschuss der EU, der nun die Lohnkosten abdeckt (rund 600 Euro/Monat). Allerdings wurde dieser Zuschuss nicht rückwirkend ausbezahlt, so dass auch 2019 die Finanzlöcher aus den vergangenen Jahren gestopft werden müssen. Außerdem seien hohe Heizkosten für den anstehenden Winter aufzubringen. Nur mit „der großartigen Unterstützung“ des Lionsclubs Blaubeuren-Laichingen, der Kirchengemeinde Feldstetten und „einer ganzen Reihe hochherziger privater Spender“ sei es laut Mitteilung möglich gewesen, die Krise zu überwinden, nachdem die Stadt Carei ihren Zuschuss zurückgefahren und schließlich eingestellt hatte. Mit Standfestigkeit, Zuversicht und Gottvertrauen habe die Gründerin und Heimleiterin, Katalin Orosz, trotz mancher Enttäuschungen durchgehalten. Einige Mitarbeiterinnen mussten ihre Arbeit im Heim aufgeben, weil die Löhne nur noch mit Verspätung nach Eingang von Spenden bezahlt werden konnten. Und auch sonst musste an allen Ecken und Enden gespart werden.

Sommerfrische in den Bergen

Umso erfreulicher sei es nun, dass das Heim personell wieder gut aufgestellt ist und die Kinder im August dank privater Spenden für eine Woche zur Sommerfrische in die Berge fahren konnten. Familie Barth hat sie dort besucht und traf auf glückliche Kinder, die spielten, tobten, die Natur eroberten und die Abende am Lagerfeuer genossen.

Bereits 2017 hatte der Feldstetter Verein „Rumänienhilfe Kinderglück“ als Folge der akuten Finanznot den Großteil seiner Geldspenden mit 3850 Euro auf das Kinderheim konzentriert. Und so war es auch im ablaufenden Jahr: 3000 Euro flossen an das Kinderheim, 900 Euro an die Kinder- und Jugendhilfe in Beschened und 800 Euro an das Altenheim in Petrifeld.

Die Transporte für das Kinderheim sind durch das Entgegenkommen von Ervin Lovinc kostenfrei, für die anderen Ziele fallen sie jedoch an. Beim Altenheim hat der Verein daher, auch auf den Wunsch der Leiterin, auf Sachspenden verzichtet. Die Bewohner sind meist bettlägerig und benötigen daher kaum Kleidung und auch auf Süßigkeiten müssen viele verzichten. So wird das Altenheim mit Geld unterstützt. Die Heimleiterin kauft dann ein, was am dringendsten benötigt wird und rechnet mit Belegen ab. Auch für die anderen Geldspenden erhält der Verein Verwendungsnachweise.

Die persönliche Verbindung sei wichtig. So habe Familie Barth im Frühjahr und Sommer die Kinder in Carei und Beschened besucht. Altenpfleger Jakob Barth habe für die Pflegerinnen des Altenheims „einen hoch gelobten Kurs“ abgehalten. Dabei ging es vor allem darum, wie sie ihre Kräfte angesichts der niederen Betten und auch ansonsten wenig geeigneten Gegebenheiten effektiv und rückenschonend einsetzen können. Im nächsten Jahr soll die Fortsetzung folgen. Nency und Georg Banhazi pflegen den persönlichen Kontakt zum Bürgermeister und zur Kindertagesstätte in Curtuiseni. Dort konnte auch 2018 auf eine Geldspende verzichtet werden, da in den ersten vier Jahren noch eine Anschubfinanzierung der EU läuft. Umso größer war die Freude über die riesige Päckchenaktion der Grundschule Westerheim vor einem Jahr. Es wurde ein richtiges Fest für die Kinder mit ihren Geschwistern und Eltern.